Викликає рак: названо загрозу популярної харчової добавки

Вчені зі США і Швеції показали, що антиоксиданти, які вважаються профілактичним засобом у боротьбі з раком, можуть провокувати появу метастазів.

Згідно з висновками шведського науковця Мартіна Берго, вітамін Е, який приймається пацієнтами в складі харчової добавки, збільшує ймовірність поширення раку легенів через його впливу на білок BACH1 (раніше вважалося, що прийом вітаміну Е є гарним профілактичним засобом), пише MedicalXpress.

Експерименти на мишах і тканинах людини розкрили механізми, які захищають ракові клітини від побічних продуктів їх власного агресивного зростання. Ключову роль відіграє білок BACH1, що є компонентом сигнальної мережі, пов’язаної з міграцією ракових клітин і їх інвазією в здорові тканини.

Дослідники показали, що при недрібноклітинному раку легенів виникають мутації, які посилюють активність білка NRF2, що сприяє утворенню антиоксидантів. При цьому зменшується кількість молекул, що беруть участь у виробництві активних форм кисню і викликають окислювальний стрес. Деякі з цих сполук розщеплюють білок BACH1. Однак при збільшенні вмісту антиоксидантів BACH1 виявляється захищеним і допомагає раковим клітинам поширюватися.

: Обозреватель