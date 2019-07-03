У Нідерландах розповіли про «таємну» зустрічі з Путіним по MH17

Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте обговорював з президентом Росії Володимиром Путіним катастрофи «Боїнга» в Донбасі на полях саміту G20. Про це розповів сам глава голландського уряду, передає NL Times з посиланням на RTL Nieuws.

Рютте відмовився повідомити подробиці розмови. «Обговорення повинно залишатися конфіденційним, в тому числі з-за надзвичайно високою делікатність теми», — підкреслив він, додавши, що використовував будь-яку можливість поговорити з російським керівництвом про трагедію 2014 року.

У той же час німецьке видання Heise звернуло увагу, що на сайті Кремля не згадується про зустріч Путіна і нідерландського політика. «Мабуть, розмова з Рютте був настільки несуттєвим для російської сторони, що про нього навіть не згадали», — пише журналіст. На сайті уряду Нідерландів також не повідомляється про їх розмові.

19 червня спільна слідча група оголосила, що звинувачення у справі про катастрофі «Боїнга» будуть пред’явлені чотирьом підозрюваним: росіянам Ігорю Гиркину (Стрелкову), Олегу Пулатову, Сергію Дубинскому і українцю Леоніду Харченку. Всі вони, за версією слідства, мають відношення до переміщення зенітного ракетного комплексу «Бук», з якого, як вважається, і був збитий «Боїнг».

«Боїнг-777» авіакомпанії Malaysia Airlines, що прямував з Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, розбився в Донецькій області влітку 2014 року. Всі 298 чоловік, що знаходилися на борту, загинули.