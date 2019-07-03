3 липня: все що треба знати за сьогодні. Новий голова ЄП Давід Сассолі

(3.07.2019) Порошенко влаштовує мітинги проти Шарія, обрано нового голову ЄП, Навального підозрюють в привласненні коштів, Зеленський розсмішив канадських журналістів. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.

3 липня 2019 італієць Давід Сассолі був обраний новим головою Європейського парламенту (ЄП; законодавчий орган Євросоюзу). У другому турі за нього проголосували 345 депутатів ЄП при мінімально необхідних 334 голосах (всього брали участь 667 членів ЄП з 751)

Цитата дня:

Реєстрація Шарія і Клюєва кандидатами у депутати – неприйнятна. Таким чином відреагував Голова ВР Андрій Парубій на дії ЦВК

Сьогодні, 3 липня Білорусь відзначає День незалежності, який з 1996 року приурочений до звільнення країни від німецько-фашистських загарбників. У 2019 відзначається 75 річниця визволення.

Цифра дня: 21



У новому Європейському парламенті, який почав роботу 2 липня, буде працювати наймолодший депутат в його історії – 21-річна студентка з Данії Кіра Петер-Хансен.