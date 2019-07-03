Порошенко закликав керівників Євросоюзу подвоїти тиск на Росію (відео)

У листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів членів ЄНП лідер партії «Європейська солідарність» Петро Порошенко, написав про те, що необхідно подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис Порошенка у соціальній мережі фейсбук.

Очільник «Європейської солідарності» написав: «Закликав лідерів європейських країн подвоїти зусилля і тиск на Росію, щоб Москва звільнила українських заручників. А також, щоб Європа зберегла режим санкцій стосовно Росії до відновлення територіальної цілісності та суверенітету України».

Порошенко також повідомляє про те, що все це він написав у листах до 18 керівників Євросоюзу, а також очільників держав і урядів членів ЄНП, зокрема, голові Європейської Ради Дональду Туску, голові Єврокомісії Жану-Клоду Юнкеру, канцлеру Німеччини Ангелі Меркель.

«Сьогодні також член нашої команди, Голова Верховної Ради Андрій Парубій скасував запрошення спостерігачів ПАРЄ сюди в Україну для спостереженням на виборах. Бо не може країна агресор спостерігати, як ми проводимо парламентські вибори. Це вони будуть нас вчити демократії?», – наголошує у своєму дописі Петро Олексійович.

Він також заявляє: « Ми маємо діяти рішуче – тільки від наших опонентів ми не чуємо жодного коментаря, вони не збираються боронити державу, їм нема що сказати. Моя ж команда не буде мовчати!»

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Нагадаємо, що 5-й президент України нещодавно заявляв про те, що рішення Парламентської Асамблеї Ради Європи, запускає механізм повернення Російської делегації. На думку Петра Олексійовича, таке рішення є потужним викликом для України.

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