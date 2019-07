Челендж “відкрутити кришку ногою”: зірки масово підхопили флешмоб. ВІДЕО

Завдяки новому вірусному відео, опублікованими такими зірками, як актор Джейсон Стетхем і співаком Джон Майером, #bottlecapchallenge став найпопулярнішою грою в Інтернеті.

У ньому вже взяли участь багато селебріті, які вирішили продемонструвати свою спритність і спортивну підготовку.

Про це пише Foxnews, передає Zrada.today.

Суть челенджу в тому, щоб точним ударом ноги відкрутити кришечку від пляшки або банки. Ця жартівлива ідея не така вже й проста, але деяким зіркам кіно і спорту вона все-таки виявилася під силу. Своїми флешмоб-роликами вже поділилися в соцмережах такі знаменитості, як Джейсон Стейтем, діджей Діпло, Конор Макгрегор і інші.

Стейтем в черговий раз порадував своїх фанів і зміцнив свій образ суперзірки бойовиків — його удар виявився ідеально точним і виглядав дійсно круто.

#bottlecapchallenge #challengeaccepted @erlsn.acr This thing landed on my head from @johnmayer but will quickly go to a couple of fellas we’ve seen do push ups badly. All yours @guyritchie and @jmoontasri

Боєць MMA Макс Холлоуей теж впорався з поставленим завданням і відкрутив кришку. Правда, вона в результаті так і залишилася на пляшці, попри чітко поставлені руху спортсмена.

Be curious my friends! #challengeaccepted #bottlecapchallenge Passing this on to our guy @johnmayer …. hey John if you can’t complete this challenge @erlsn.acr and I decided you have to come to Hawaii after your tour and kick it with us until you complete it! 🦶🍾😅 🙏⚡🤙 👊

Конор Макгрегор при виконанні завдання для чогось взяв в руки додаткову пляшку. Чи то для хоробрості, чи то для кращого балансування.

Excellent job @jasonstatham, I tip my cap to you. I’ll take it from here. I nominate Floyd Mayweather. @properwhiskey

Знаменитий діджей диплом виконав трюк без зайвого пафосу, відпочиваючи на пляжі. І, треба визнати, вийшло у нього не гірше, ніж у суперників-спортсменів.

Since no one requested me to do this (@johnmayer ) and also since no one thinks I'm good at anything except pushing button on stage .. here is evidence that I also do karate. I challenge Prince Harry and Meghan Markle, Kevin Durant and Obama @sussexroyal @easymoneysniper @barackobama #bottlecapchallenge

А ось чемпіонка світу з тайського боксу Ірина Ларіонова вирішила не просто похвалитися спритністю, але і здивувати оригінальністю виконання. Замість пляшки в Ірини на відео виявилася банка солоних огірків.

Можете закрывать свой #bottlecapchallenge

