Прикордонники виявили понад 43 кг бурштину (відео)

Майже кожного дня нечисті на руку ділки намагаються провезти через кордон контрабандні товари. Закарпатські прикордонники сьогодні виявили понад 43 кг бурштину, який намагався вивезти громадянин Польщі. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на офіційний сайт ДПСУ.

У повідомленні йдеться про те, що 43,1 кг необробленого бурштину виявили сьогодні прикордонники у пункті пропуску «Солотвино», що на кордоні з Румунією.

Охоронці кордону спільно зі співробітниками ДФС виявили «сонячне каміння» під час поглибленого огляду легковика «БМВ», якою їхав громадянин Польщі.

Хитромудро захований бурштин співробітники Держприкордонслужби змогли витягнути лише після демонтажу конструктивних особливостей автомобіля.

Наразі тривають заходи із встановлення вартості контрабандного каміння.

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Нагадаємо, що учора понад два десятки кілограмів бурштину затримали прикордонники у пункті пропуску «Тиса».

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