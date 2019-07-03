Зеленский никому ничего со своего окружения не обещал, – Разумков. Видео

Сегодня, 3 июля, состоялась пресс-конференция политической партии “Слуга народа”. Главной темой мероприятия стали черные технологии конкурентов и вопрос о честности мажоритарщиков, которые идут от партии. Об этом сообщает Zrada.today.

Отвечая на вопрос, какую должность вам обещал Владимир Александрович после внеочередных Парламентских выборов, Дмитрий Разумков ответил, что Зеленский не

“Никому ничего из нашей команды Зеленский не обещал: ни должностей ни перспектив, ни шоколадного будущего, ни многих других пряников, которые раздают кандидаты своему окружению. Мы шли не за должностями, а за изменениями”, – рассказал во время пресс-конференции Дмитрий Разумков.

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Он также рассказал, какие изменения партия планирует реализовать в парламенте. В частности, он вспомнил об отмене депутатской неприкосновенности. Также речь шла о дисциплине и таком явлении, которым грешили депутаты не одного созыва, как кнопкодавство.

Разумков также в очередной раз подтвердил, что президент Владимир Зеленский не обещал никому из тех, кто идет на выборы от “Слуги народа”, какие-либо должности.

“Мы не раздаем глав комитетов, кто будет спикером, кто будет главой правительства. На должности пойдут те, кто будет наиболее эффективен”, – заверил Разумков, добавив, что у него, как и у других, нет никаких договоренностей.

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