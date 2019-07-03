Трейлер фільму “Джуманджі” менш ніж за добу набрав понад 3 млн. переглядів. ВІДЕО

Кінокомпанія Sony Pictures опублікувала перший трейлер фільму «Джуманджі: Новий рівень».



Трейлер з’явився на офіційному YouTube-каналі й менш ніж за добу набрало понад три мільйони переглядів, передає Zrada.today.

Продовження популярного фільму розповість, як головний герой потрапляє в гру «Джуманджі» – щоб його врятувати, друзям доведеться повернутися в жорстокий віртуальний світ. Незабаром вони розуміють, що правила змінилися — а значить, їх знову будуть підстерігати небезпеки загадкового всесвіту.

Режисером картини виступив Джейк Кедзан, він же поставив попередню частину фільму. У головних ролях знялися Карен Гіллан, Дуейн Джонсон, Медісон Ісмаїл, Денні ДеВіто, Кевін Харт і Джек Блек.

Оригінальний фільм — адаптація однойменного твору Кріса Ван Оллсбурга. Картина вийшла в 1995 році, а головних героїв зіграли Робін Вільямс, Бонні Хант, Кірстен Данст та інші. Рімейк стрічки «Джуманджі: Поклик джунглів» вийшов два роки тому — замість настільної гри герої потрапляють в відеоприставку.

В український прокат картина вийде вже у грудні.

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