Понад 2700 поправок до проекту Виборчого кодексу розглянула ВР

Верховна Рада розглянула 2785 із 4568 поправок до проекту Виборчого кодексу.

Про це повідомляє парламент у Twitter, передає Цензор.НЕТ.

“Верховна Рада розглянула 2785 поправок до проекту Виборчого кодексу з 4568, внесених до порівняльної таблиці законопроекту до другого читання. Розгляд поправок продовжиться в четвер, 6 липня”, – йдеться в повідомленні.

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Нагадаємо, Верховна Рада узялася до розгляду проекту Виборчого кодексу 6 червня. Спікер парламенту Андрій Парубій заявив, що на цьому пленарному тижні ВР продовжить розгляд Виборчого кодексу в другому читанні.

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