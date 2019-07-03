ТОП найбільш непотрібних речей у багажі туриста

35% респондентів зійшлися на тому, що не варто з собою брати запасні комплекти одягу та взуття, з них 21% туристів проголосував за зайвий одяг, а 14% — за зайву взуття. Замість костюмів різних мандрівники радять брати легкі, необ’ємні речі, з яких можна скласти кілька образів.

9% не візьмуть з собою у наступну поїздку плойку. Стільки ж людей відмовляться від рушників, так як вони вже є в готелі або апартаментах.

Така ж кількість туристів (9%) радять відмовитися від парасольок і замінити їх на легкі непромокальні куртки. Ще 9% рекомендують летіти без книг, особливо якщо на відпочинок чекає велика розважальна програма. Крім того, 9% людей поскаржилися, що у відпустці так і не знадобилася аптечка, а зайняла у валізі багато місця.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

В наступні поїздки туристи пообіцяли, що не будуть брати з собою “ліки від усіх хвороб”, і порекомендували всім іншим завжди купувати медичну страховку перед подорожжю. 5% людей, забувши про правила провезення ручної поклажі, клали в рюкзак ножиці, а в аеропорту їх забирали.

«Навколо Світу. Україна» писав про те, як не платити за перевагу багажу.

За матеріалами Delfi.ee

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