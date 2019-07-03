Авто, евакуйоване у Києві, тепер можна буде знайти онлайн

Київська влада запустила у системі “Майно” 44-й інформаційний шар з даними про штрафи за паркування – за допомогою інтерактивної карти можна буде у режимі реального часу знаходити інформацію про всі порушення в столиці.

Про це повідомив у Facebook директор департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров.

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“Як це виглядатиме? Інспектори виписуватимуть штрафну квитанцію на неправильно припаркований автомобіль та на місці вноситимуть дані про транспорт та адресу штрафмайданчика на сайт системи “Майно”, – пояснив він.

За його словами, онлайн-реєстрація штрафів розвантажить операторів та дозволить їм працювати швидше та якісніше.

Джерело – Економічна правда

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