День незалежності США: як американці святкують 4 липня

Напередодні 4 липня американці дістають червоно-біло-сині прикраси, запрошують сім’ю і друзів, розігрівають гриль і всіма силами намагаються уникнути розмов про політику, очікуючи настання темряви. А коли вона прийде – всім учасникам гарантований калейдоскоп емоцій, коли вибухають феєрверки в небі, над будинками і кронами дерев, відбиваючись в озерах і вікнах.

Свято офіційно відзначається з 1941 року, хоча святкувався й раніше, і бере початок від Американської революції. 2 липня 1776 року Континентальний конгрес проголосував за незалежність, а два тижні потому делегати прийняли Декларацію про незалежність від Великобританії. З тих пір, визнаний було свято офіційно чи ні, американці святкували цей день як народження незалежної країни — США.

Як людина, що має слабкість до різноманітних свят, розповім вам сім способів відсвяткувати цей день по американським традиціям.

Експрес-інформація по країні

Сполучені Штати Америки (США) – держава в Північній Америці.

Прапор



Герб



Столиця – Вашингтон

Найбільші міста: Нью-Йорк, Лос-Анджелес, Чикаго, Майамі, Х’юстон, Філадельфія, Бостон, Фінікс, Сан-Дієго, Даллас

Форма правління – Президентська республіка

Територія – 9 519 431 км2 (4-я в світі)

Населення – 321,26 млн чол. (3-я в світі)

Офіційний мову – американську англійську

Релігія – протестантизм, католицизм

ІЛР – 0,915 (8-я в світі)

ВВП – $17,419 трлн (1-я в світі)

Валюта – долар США

Межують з Канадою, Мексикою

Паради

Американці люблять паради – будь-якого напрямку і з різних приводів. У гарну погоду жителі великих і маленьких міст збираються подивитися, як з нагоди свята повз проходять військові, бейсбольні вболівальники, коні, старовинні автомобілі тощо

Одним з унікальних парадів є Брістольський парад четвертого липня, який проходив в штаті Род-Айленд. З моменту свого заснування в 1785 році він є найстарішим парадом на честь 4 липня у Сполучених Штатах. При цьому знайти цікавий парад на свій смак можна в кожному великому місті.

Коли парад обраний, час перевірити чекліст готовності. Капелюх? Є! Крем від засмаги? Є! Маленький (швидше за все, китайський) прапорець, щоб махати їм в пориві патріотизму? Є! Кулер з водою або морозивом? Є! Значить, ви готові до параду!

2. Барбекю

Хто відмовиться від свіжозготовленої гамбургера, хот-дога і стейка (або вегетаріанського гамбургера)? Будь то дощ, вітер чи сонце, можна з упевненістю очікувати, що в День незалежності барбекю буде організовано майже в кожному кварталі по всій Америці.

Це може бути маленька вечірка для сім’ї та друзів на задньому дворі або ж масштабна вечірка на квартал, так звана block party, коли збираються всі сусіди з сім’ями та організовують спільні посиденьки з смаженим м’ясом, овочами, лимонадом, обов’язковими синьо-біло-червоним декором, розмовами, веселощами і сміхом. Загалом, ідеальний спосіб створити відчуття спільності та відзначити державне свято, що називається, «зі смаком».

Всі магазини і сервіси доставки пропонують розширений вибір продуктів до 4 липня — всілякі види м’яса, овочів і фруктів для гриля і обов’язково різноманітні десерти в синьо-біло-червоних тонах.

3. Купівля феєрверків

Четверте липня обов’язково передбачає феєрверки, причому окремий вид розваги – вибрати найкращий і запустити його самостійно. Тут, правда, вас можуть підстерігати несподіванки: не скрізь в Америці це дозволено.

Наприклад, особисто мій досвід взаємодії з феєрверками у Флориді виглядав так. Я гуляла по пляжу в темряві (в сім вечора було вже темно) в компанії таких же романтиків. Тут поруч хтось запустив феєрверк, який дуже красиво відбивалося у вікнах хмарочосів вздовж набережної. Але нам довелося терміново втекти з пляжу через нарядів поліції, що приїхали перевірити, хто ж так злісно порушує спокій мешканців тих найкрасивіших хмарочосів.

4. Морозиво обов’язково

Томас Джефферсон, ключовий автор Декларації про Незалежність, також відомий, як перший американець, який записав рецепт морозива. Він полюбив цей десерт у Франції, привіз рецепт в США, і морозиво неодноразово подавали в президентському будинку у Вашингтоні, закріпивши його в американської кулінарної традиції.

5. “Зірки і смуги” на День незалежності

Що може бути більш красномовним символом незалежності, ніж національний прапор? Американські військові бази будуть відзначати День Незалежності збройовим салютом рівно опівдні, а прості громадяни вивісять прапори з вікон будинків, прикріплять на вікна автомобілів. Багато використовують прикраси з символікою в одязі та аксесуарах. З повагою поставляться до прапора на різних рівнях — прикрасять і розкішні вілли, і старі драндулети, і бідні халупки, і навіть влаштують негласні змагання — у кого красивіше, краще і веселіше.

6. Фестивалі

Фестиваль, тобто публічне святкування, може бути різним – залежно від фантазії організаторів і традицією вашій місцевості. Стандартний фестиваль включає, наприклад, фургони з різноманітним стріт-фудом, на більш просунутих будуть музичні шоу, виставки або парад ретро-автомобілів.

Тут можна знайти безліч розваг на будь-який смак – від розмальованих осіб до знаменитих конкурсів їжі – «хто з’їсть більше і швидше», від футболок зі смішними написами до стрільби в тирі. Загалом – приблизно те, що ви могли бачити в американських фільмах, тільки наживо і цікавіше, адже неможливо залишитися осторонь від цього відчуття загального свята. Тут же можна дочекатися темряви і перейти нарешті до останнього пункту святкування.

7. Шоу феєрверків

Вечір 4 липня — це час феєрверків по всій країні. Обов’язково буде телетрансляція, оскільки шоу роблять запаморочливі. Найоптимальніший варіант побачити шоу і при цьому не стояти в пробках довше, ніж потрібно – приїхати до місця призначення з ранку, як правило, поблизу проходить безліч заходів, там є вулична їжа на будь-який смак, місця для сімейних пікніків. Як правило, міста публікують інформацію про таких заходах (фестивалях) заздалегідь.

Мені подобається облаштовувати дружній або сімейний пікнік на відкритому майданчику, часто в парках (багато парків у Флориді — це якраз відкриті майданчики для футболу або інших ігор) з розкладними стільцями і ковдрами.

Але найголовніше для американців — у калейдоскопі веселощів і радості пам’ятати, що свобода і незалежність народжується там, де є повага до незалежності кожного.

Читайте також:

У США пропонують підробити фотографії з відпустки

Дар небес: ріка принесла американцям холодильник зі свіжим пивом

Американський пілот купив 70 бургерів для пасажирів свого рейсу