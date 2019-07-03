Сюмар про законодавчу дематюкативну ініціативу Богомолець

«Одне засідання – на аналіз одного мату – на півроку країна буде забезпечена ексклюзивним і інноваційним шоу», – таким чином прокоментувала народний депутат, голова комітету ВРУ з питань свободи слова та інформаційної політики Вікторія Сюмар законодавчу ініціативу Ольги Богомолець щодо дематюкації мови. Про це розповідає Zrada.today з посиланням на допис депутатки.

Вікторія Сюмар написала, що під час проведення комітету підписали і подали постанову про мораторій на перевірку ЗМІ в ході виборів.

«Також вирішили останнє засідання присвятити таки законодавчій ініціативі пані Богомолець. З подробиць цього документу – виключний перелік «матів» має затверджувати Кабмін. Думаю, це ідеальна тема для розгляду наступної Ради і наступного Кабінету міністрів. Одне засідання – на аналіз одного мату – на півроку країна буде забезпечена ексклюзивним і інноваційним шоу. Аналізи так аналізи», – з іронією прокоментувала цю законодавчу ініціативу голова комітету ВРУ.

Нагадаємо, що народна депутатка Ольга Богомолець (БПП) зареєструвала у Верховній Раді законопроєкт №10414 «Про протидію лихослів’ю» (про дематюкацію мови) (про внесення змін до деяких законодавчих актів України про дематюкацію мови).

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