Купатися заборонено: Рим продовжує боротьбу з нирцями у фонтанах

29 липня у поліції в столиці Італії було багато роботи. На світанку 42-річний мешканець України заліз у фонтан Треві і отримав штраф на 450 євро. Трохи пізніше, в 5 ранку штраф на таку ж суму був виписаний француженці, яка вирішила змочити в цьому ж фонтані ноги.

Не встигли поліцейські розібратися з француженкою, як побудований в 17-му столітті фонтан плюхнулася і попливла молода американка. 450 євро довелося заплатити і їй.

На наступний день неприємності у туристів продовжилися. В 6 ранку в фонтан Пьяцца Навона залізли похлюпатися два чоловіки з Нової Зеландії і дві жінки з Естонії — кожен з них отримав штраф на суму 450 євро.

Експрес-інформація по країні

Італія (Італійська Республіка) – держава в Південній Європі.

Прапор



Герб



Столиця – Рим

Найбільші міста: Рим, Мілан, Неаполь, Турін, Палермо, Болонья, Флоренція, Катання, Венеція

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 301 340 км2 (71-я в світі)

Населення – 60,79 млн чол. (23-я в світі)

Офіційна мова – італійська

Релігія – католицизм

ІЛР – 0,873 (27-я в світі)

ВВП – $2,141 трлн (8-я в світі)

Валюта – євро

Межує з: Францією, Швейцарією, Австрією, Словенією

Спекотно на вулиці, чи ні, туристам варто завжди пам’ятати: купання в римському фонтані може обійтися дорого.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», за «неповагу» до римського фонтану двом туристам довелося заплатити €900 штрафу.

За матеріалами Delfi.ee

Читайте також:

«Маршрут насолоди» не дозволить туристам зупинятися у римського фонтану Треві

€1,4 млн і вставні щелепи: що туристи кидають у римський фонтан Треві

У Римі ввели нові правила поведінки для туристів