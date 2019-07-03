Датчанка стала наймолодшим депутатом Європарламенту в історії

На момент обрання на травневих виборах Петер-Хансен все ще вчилася в університеті. Вона стала євродепутатом від партії «Зелених» і увійшла до фракції «Зелені — Європейський вільний альянс».

На думку Петер-Хансен, Європарламент в даний час більш прогресивний, ніж Комісія і Рада, у вирішенні проблеми зміни клімату, і вона висловила сподівання, що ЄС в цілому збереже відданість Паризькому кліматичного угоди.

Щоб зменшити свій вуглецевий слід при поїздках на парламентські сесії, дівчина має намір їздити в Страсбург з Брюсселя на поїзді, а не літати в Данію і назад між засіданнями.

Попереднім рекордсменом серед молодих депутатів Європарламенту була німкеня Илка Шредер, якої був 21 роки і 5 місяців на момент обрання в 1999 році.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», Ольга Броварец – наймолодший доктор наук України.

За матеріалами «Європейська правда»

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