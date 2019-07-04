“Можно и пузом сесть”, – Дмитрий Разумков об украинских дорогах

Состояние украинских дорог оставляет желать лучшего. Лидер партии “Слуга народа”, Дмитрий Разумков рассказал, что не может ездить по городам Украины на машине из-за плохого состояния дорог. Об этом сообщает Zrada.today.

В эфире телеканала Newsone Дмитрий Разумков заявил, что во время своего тура по городам Украины не всегда может добраться до места назначения на машине из-за некачественных дорог. По-этому, иногда он пользуется и авиатранспортом.

Разумков: почему в Украине плохие дороги:

Огромная коррупция (центральное и региональные структуры экономят на материалах. А деньги, которые остались, просто забирают себе )

плохое финансирование (Парламент закладывает недостаточное количество денег на ремонт дорог)

плохая эксплуатация (на украинских дорогах очень часто передвигаются грузовые машины, общий тоннаж, которых превышает допустимую норму)

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