В Україні заборонили садити дерева під вікнами у сусідів

У новій садибній забудові встановлено мінімальну відстань від межі сусідської ділянки, на якій дозволено висаджувати дерева.



У новій редакції державних будівельних норм з містобудування встановлено мінімальну відстань від краю земельної ділянки, суміжною з сусідською, на якій дозволено висаджувати дерева або кущі. Норма стосується тільки нової садибної та дачної забудови й вступає в дію з 1 жовтня цього року.

Про це повідомив Лев Парцхаладзе на своїй сторінці в Фейсбуці, передає Zrada.today.

“Важливе питання, яке пропонують вирішити нові містобудівні ДБН” Планування і забудова територій “- конфлікти і непорозуміння між власниками сусідніх ділянок, особливо, що стосується висадки дерев на суміжній стороні. Щоб не повторювати сюжету” Кайдашевої сім’ї “, новими нормами встановлено мінімальну відстань, на якому дозволено висаджувати дерева та кущі на суміжній стороні земельної ділянки, щоб не загороджувати сусідів. на інші сторони, наприклад, що межують з вулицею, ці норми не поширюються. Нові ДБН опубліковані і набирають чинності вже 1 жовтня “, – зазначив він.

Згідно з новими ДБН, відстань від кордону суміжної земельної ділянки до висаджених кущів, має становити 1 м, до стовбурів дерев — від 4 до 6 м в залежності від крони, але не менше половини її діаметра. Наприклад, якщо крона дерева становить в середньому 9 метрів, то відстань від межі сусідньої ділянки повинна складати не менше 4,5 метрів, щоб його гілки не заходили на сусідню територію.

Парцхаладзе відзначив, що щоб уникнути й провокації додаткових конфліктних ситуацій власники суміжних садибних ділянок повинні вживати необхідних заходів. Наприклад, підрізати гілки дерев, щоб ті не заважали й не переходили на сусідню земельну ділянку тощо.

Нові ДБН Б.2.2-12: 2019 “Планування та забудова територій” розроблений Українським державним науково-дослідним інститутом проєктування міст імені Ю. Білоконя, вже опубліковано та офіційно вступають в чинності 1 жовтня 2019 року.

Державні будівельні норми (ДБН) – обов’язкові до виконання нормативні акти, які використовуються при проєктуванны нових і реконструкції наявних будівель, кварталів, мікрорайонів, вулиць і доріг відповідно до їх призначення.

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