Марвел хочет сделать “Человека-паука” геем

Американский актёр Том Холланд, который играет человека-паука в киновселенной Марвел поддерживает идею сыграть гей-персонажа. Об этом сообщает Zrada.today со ссылкой на huffpost.

«Я не могу говорить о будущем персонажа, потому что, честно говоря, я не знаю, и это не в моих руках», – сказал Холланд, сыгравший роль Питера Паркера / Человека-паука в пяти фильмах. Он сыграл в таких фильмах: «Мстители: Война Бесконечности», и «Мстители: эндшпиль». «Но я много знаю о будущем Marvel, и в ближайшие несколько лет они будут представлять множество разных людей».

«Мир не так прост, как обычный белый парень», – продолжил он . «На этом все не заканчивается, и эти фильмы должны представлять более одного человека».

Негодование об открытом супергерое ЛГБТ разгорелось после того, как Кевин Фейдж, президент Marvel Studios, заверил фанатов, что супергерой ЛГБТ «скоро появится».

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«Мы не стеснялись говорить, что это произойдет, – сказал он Gizmodo , – и что в будущем появятся гораздо более выдающиеся герои ЛГБТ».

Фейдж также рассказал о дебюте второстепенного гея в фильме «Мстители: эндшпиль». Персонаж, указанный в титрах просто как «Скорбящий человек» и сыгранный со-режиссером фильма Джо Руссо, делает краткую ссылку на участие в отношении с другим мужчиной во время разговора со Стивом Роджерсом.

Учитывая нехватку откровенно ЛГБТ-персонажей в блокбастерах, появление «Скорбящего человека» было тщательно изучено и вызвало неоднозначную реакцию у критиков. Джастин Киркланд из Esquire посчитал это «недоделанной попыткой разнообразия», а Чарльз Пуллиам-Мур из Gizmodo сказал, что сцена ощущается как «несущественная запоздалая мысль».

Но Фейдж сказал, что «Скорбящий человек» «никогда не предназначался для того, чтобы быть нашим первым сфокусированным персонажем», и был задуман просто как «вопрос факта, вопрос жизни и вопрос истины».

«Его никогда не считали нашим первым героем», – добавил он . «Думаю, это первое упоминание, поэтому оно, конечно же, привлекает много внимания».

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