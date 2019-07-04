Батько вбив свого 7-річного сина в ході “виховної бесіди”

У Харківській області після «виховної бесіди» з батьком помер 7-річний хлопчик. За вбивство сина чоловік постане перед судом.

Про це пишуть Факти з посиланням на обласну прокуратуру, передає Zrada.today.

За словами правоохоронців, в кінці лютого цього року в селищі міського типу Шевченкове на Харківщині чоловік «виховував» своїх малолітніх дітей. Як зізнався батько, семирічний хлопчик і восьмирічна дівчинка погано поводилися, бавилися і не слухали старших. Крім лайки, батько підняв на дітей руку. Батько схопив малолітнього сина і жбурнув його на металеву стійку ліжка. Дитина вдарилася тім’яної частини голови. Майже відразу після удару хлопчик почав скаржитися на сильний біль, його нудило, йому було важко ходити. Дитина не вставав з ліжка.

Але батько сам не викликав «швидку» і забороняв це робити дружині. Тільки на п’яту добу, коли в сім’ю прийшли гості, вони побачили, що з дитиною не все гаразд і викликали лікарів.

Медики, що приїхали за викликом, констатували смерть дитини. За даними судово-медичної експертизи хлопчик отримав черепно-мозкову травму з численними крововиливами, перелом лінійного зводу черепа з подальшим набряком головного мозку.

У прокуратурі зазначили, що сім’я загиблого першокласника вже перебувала на обліку в місцевій службі у справах сім’ї та молоді, оскільки глава сім’ї вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень старшої дочки. Коли дівчинці ще не виповнилося чотири роки, батько кілька разів ударив її в живіт. Дівчинка отримала травму у вигляді розриву одного з внутрішніх органів.

Як повідомили в прокуратурі, чоловіка звинувачують в умисному вбивстві малолітньої дитини, вчиненого з особливою жорстокістю. Максимальна санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

Зараз на вимогу прокуратури підозрюваний знаходиться під вартою.

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