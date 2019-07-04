Як правильно ставити свічку в храмі? В ПЦУ розвінчали міфи

Православна церква України спростувала міф про те, що в церкві не можна засвічувати свічки сірниками чи запальничками та не можна їх задмухувати. Про це повідомляє Zrada.today з посиланням на пресслужбу ПЦУ.

На думку пресслужби ПЦУ, намагаючись встановити причинно-наслідкові зв’язки між подіями у своєму житті, люди часто вірять у те, що сказали інші, або в те, у що самі прагнуть вірити. Насправді, забобони – це марновірство чи помилкова віра.

Церква застерегла, що забобони шкодять духовному життю, пізнанню Господа та істинної віри.