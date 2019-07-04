Зеленський почав переговори з МВФ про підвищення тарифів і продажу землі

Український президент Володимир Зеленський почав переговори з Міжнародним валютним фондом про підвищення тарифів і продажу української землі.

Про це пише Сегодня, з посиланнями на прес-службу Зеленського за підсумками зустрічі глави держави з першим заступником директора-розпорядника МВФ Девідом Ліптоном,

який 2 липня став виконувачем обов’язки глави Фонду, передає Zrada.today.

“Ми хочемо продовжувати наші відносини з МВФ. Я наголошую на цьому”, – цитує слова президента його прес-служба.

Зеленський на зустрічі заявив, що Україна налаштована проводити важливі реформи, спрямовані на сталий економічний розвиток. Зокрема, мова йде про реформу правоохоронних органів, енергетичної сфери, великої приватизації, підвищення тарифів і зняття мораторію на продаж української землі.

“Президент запросив делегацію МВФ відвідати Київ для досягнення робочої домовленості за новою програмою. Глава держави пропонує здійснити такий візит невідкладно після формування нового уряду”, – йдеться в прес-релізі.

Також президент зазначив, що Україна досягла макроекономічної стабільності, але цього поки мало. На думку Володимира Зеленського, зростання ВВП України на 2-3% в рік є недостатнім, тому що суспільство вимагає більшого.

Нагадаємо, 21-29 травня в Україні перебувала місія МВФ. Рішення про виділення другого траншу в рамках програми Stand-by прийнято не було. Глава місії Рон ван Роден зазначив, що представники Фонду провели плідні дискусії з владою України. За його словами, вони готові повернутися до Києва для продовження дискусій після парламентських виборів, як тільки новий уряд визначиться з пріоритетами своєї політики.

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