“Слуга народу” продовжує втрачати голоси: новий рейтинг партій

Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 29 червня – 3 липня 2019 року, до парламенту проходять 5 політичних партій.

62% опитаних висловили однозначну готовність взяти участь в голосуванні на дострокових виборах до Верховної Ради 21 липня 2019.

Ще 23% зазначили, що скоріше готові брати участь, 12% – не голосуватимуть, 3% – не визначились. Велику готовність брати участь в голосуванні демонструють старші виборці.

Лідером електоральних симпатій серед політичних сил є партія «Слуга народу», яку готові підтримати 42,3% тих, хто визначився з вибором.