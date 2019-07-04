КСУ не виніс рішення по закону про люстрацію, через відсутність частини суддів

Рішення Конституційного суду України щодо конституційності закону “Про очищення влади” буде проміжним.

Про це написала в Facebook голова парламентського Комітету з питань свободи слова Вікторія Сюмар.

“Ми зустрілися з головою Конституційного суду Наталією Шапталь. І розповіли настрої, які є сьогодні у людей щодо можливого скасування декомунізації та люстрації. Ключове — розгляд цих питань буде після обіду, і, як нас запевнили, проміжним, без остаточного рішення. Оскільки частина суддів відсутня “, – зазначила вона.

На думку Сюмар, кожен таких проміжних розглядів вимагає активної позиції громадськості. Адже, зазначила вона, люстрацію хочуть скасувати до формування нового уряду, “щоб посадити туди люстрованих чиновників часів Януковича-Азарова”. “Це повернення Москви прямо на вулицю Грушевського. І це те, чого ми допустити не можемо”, – підкреслила депутат.

Як повідомлялося раніше, в Києві під будівлею Конституційного суду України проходить акція протесту проти скасування закону про очищення влади. Активісти мають намір протестувати до завершення розгляду судом цього питання.

Велика палата КСУ розглядає у четвер, 4 липня, ряд питань, зокрема, і продовження розгляду конституційних подань щодо статей закону “Про очищення влади” і “Про засудження комуністичного і націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні й заборона пропаганди їх символіки “.

Як повідомлялося, закон “Про очищення влади” набрав чинності в жовтні 2014 року. Документ, зокрема, передбачає обмеження права для чиновників режиму експрезидента Януковича обіймати посади в органах державної влади протягом 10 років.

Згодом в КСУ надійшло два подання Верховного суду України та одне від 47 народних депутатів щодо конституційності деяких положень закону про очищення влади. Суд об’єднав три позови в одне провадження.

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