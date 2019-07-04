4 липня: все що треба знати за сьогодні. Зниження рейтингу “Слуги народу”

(4.07.2019) Смерть арабського шейху від передозування, зниження рейтингу “Слуги народу”, мітинг за люстрацію під КСУ. Що цікавого трапилося за сьогодні. Zrada.today підготувала для своїх читачів самі цікаві новини та події в історії, які відбулися в цей день.
- Згідно з результатами опитування, проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» протягом 29 червня – 3 липня 2019 року, до парламенту проходять 5 політичних партій.
Цитата дня:
“Можно и пузом сесть”, – Дмитро Разумков про українські дороги
- У Мінську, під час святкового салюту на честь Дня незалежності Білорусі загинула літня жінка, ще вісім людей отримали травми. Інцидент стався через неякісний салют, який несподівано вибухнув, так і не злетівши в небо.
Цифра дня: 42,3%
Рейтинг партії “Слуга народу
- Арабський шейх Халід бін Султан аль-Касімі помер від передозування після оргії. Про смерть сина емір Султан III бін Мухаммад повідомив в «Інстаграмі»Тіло аль-Касімі було виявлено на підлозі ванної кімнати в лондонському пентхаусі. Прибула на місце трагедії поліція знайшла під час обшуку апартаментів наркотики. За визнанням очевидців, незадовго до смерті шейха в його домі пройшла пишна вечірка з красивими дівчатами. Експерти схиляються до версії, що аль-Касімі помер від передозування. Йде судмедекспертиза