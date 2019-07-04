Працівницю Верховної Ради знайшли мертвою в полі

Столична поліція розслідує факт смерті гардеробниці Верховної Ради, яка раніше була оголошена в розшук.

Робітницю гардероба Верховної Ради знайшли мертвою в Київській області.

Про факт смерті жінки “Українській правді” повідомили в поліції Київської області, пише Telegraf.

“3 липня в Макарівському районі знайшли жінку, яка попередньо вважалася безвісти зниклою. Минулого тижня вона поїхала на дачу і не повернулася. Проводилися оперативно-розшукові заходи. Її знайшли знайомі, які прочісували місцевість після зникнення. У кукурудзяному полі”, – розповів речник поліції Київщини Микола Жукович.

У поліції не назвали прізвище жінки, проте за даними УП, це 66-річна Антоніна Шпір, яка працювала в гардеробі Верховної Ради.

Згідно з інформацією в паблік Київ Оперативний вона зникла 29 червня.

Жукович повідомив, що правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 115 Кримінального кодексу (“Умисне вбивство”).

За його словами, про причини смерті можна буде говорити після висновку експертів.

“Видимих ​​ознак насильницьких дій не було, але на шиї є борозна, ніби її душили. Однак від чого настала смерть, стане відомо, коли висновок дасть судово-медична експертиза”, – сказав представник поліції Київщини.

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