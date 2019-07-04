У Мінську під час салюту сталося 4 вибухи піротехніки, загинула жінка

Під час святкового салюту на День Незалежності в Мінську ввечері 3 липня 2019 року сталася НП. Загинула жінка, є постраждалі. Про інцидент повідомили очевидці в соціальних мережах. Слідчий комітет і Міністерство оборони підтвердили інформацію про подію.

3 липня під час святкового салюту на березі річки Свіслочі неподалік від стели «Мінськ — місто-герой» сталося ЧП. Очевидці повідомляли про двох хлопках, які сталися недалеко від землі, і незвично яскравого вибуху. Вибуховою хвилею були вибиті вікна в деяких будинках на вулиці Даумана і Червякова. Пізніше стало відомо, що в результаті надзвичайної події, причини якого встановлюються, загинула 64-річна жінка — вже за підтвердженими даними, металевий осколок влучив їй у шию. Ще кілька людей постраждали.

Слідчий комітет порушив кримінальну справу за фактом вибухів феєрверкових виробів в Мінську. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«За даними слідства, 3 липня в ході проведення святкового салюту в Мінську відбулися чотири вибухи феєрверкових виробів. В результаті зруйновані салютні установки, розльотом осколків заподіяні тілесні ушкодження не менше ніж 10 громадянам. Одна жінка, незважаючи на оперативно надану медичну допомогу, померла на місці події. Крім того, пошкоджено будівлі і споруди, що знаходяться поблизу», — йдеться в повідомленні.

Кримінальну справу порушили за ч. 2 ст. 463 (Порушення правил поводження з речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточуючих) Кримінального кодексу Білорусі.

По справі висунуті і відпрацьовуються версії про несправності салютних установок, несправності феєрверкових виробів, неправильному заряджанні салютних установок, неправильної експлуатації салютних установок.

В даний час проводяться невідкладні слідчі дії. Продовжується робота на місцях подій, вилучається технічна документація, пов’язана з експлуатацією салютних установок і феєрверкових виробів. Допитуються свідки, в тому числі військовослужбовці, які здійснювали заряджання, і співробітники підприємства-постачальника феєрверків. Призначені експертні дослідження. Розслідування триває.

Комісією Міністерства оборони триває службове розслідування за фактом вибухів феєрверкових виробів в Мінську. Про це повідомляє прес-служба відомства.

«Встановлено, що підірвалися вироби одного калібру (195 мм) з п’яти, що застосовуються в ході салюту (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Вибухи сталися в трьох з шести місць, де проводився салют. Після перших вибухів салют в цих місцях був припинений», — йдеться в повідомленні.

Ймовірна причина підривів — неякісні заряди даного калібру (195 мм). Слідчим комітетом також висунуті і відпрацьовуються інші можливі версії події.

Встановлено, що всі регламентовані нормативними документами заходи безпеки були дотримані. Військовослужбовці розрахунків салютних установок пройшли спеціальну підготовку і були допущені до проведення салюту відповідними наказами.

Для виключення «людського фактора» (неправильної експлуатації установок і виробів) у рамках об’єктивного контролю велася відеозйомка процесу заряджання салютних установок.

У місцях проведення салюту було виставлено оточення згідно з нормативними актами, які регламентують застосування даних феєрверкових виробів, що мають відповідні сертифікати фірми-виробника (салютні установки і самі феєрверочні вироби придбані у російському ВАТ «Піро-Росс»).

«Враховуючи, що подібних підривів в попередній період не було зафіксовано, що сталася трагічна подія, на жаль, важко було прорахувати. Це рідкісний випадок. Військове відомство висловило співчуття рідним та близьким загиблої і надає їм необхідну допомогу», — зазначили в Міністерстві оборони.

