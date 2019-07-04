«Дощ» повідомив про плановане секретному підвищення зарплат у Слідчому комітеті

Телеканал «Дощ», посилаючись на джерела, повідомляє про те, що в найближчі три роки зарплати у Слідчому комітеті зростуть на 20%. В опублікованих Мінфіном документах до проекту бюджету на 2020-2022 років, які 18 червня схвалили на засіданні комісії уряду, сказано, що за три роки на зарплати СКР планується виділити додаткові 16,5 мільярдів рублів, або на 5,5 мільярда карбованців на рік. Це призведе до зростання середньої зарплати у відомстві на 20% до 2022 році.

За чинним законом про федеральному бюджеті витрати на виплати персоналу СК в 2020-2021 роках повинні скласти 27,4 і 28,4 мільярда рублів відповідно, але тепер, з урахуванням пропонованих поправок, ці суми збільшаться до 33,9 і 34,9 мільярда рублів.

Підвищення зарплат вищим держслужбовцям, силовиків і суддів — прерогатива президента, це роблять за його указам. Указу про підвищення зарплат співробітникам СКР у відкритому доступі немає, і офіційно про нього не повідомлялося. За словами джерела «Дощу» в уряді, указ був виданий в минулому році, але отримав гриф «ДСК — для службового користування, тому він не публікується і не коментується. Однак саме ним керуються чиновники при коригуванні бюджету на наступні роки.

Прес-секретар президента Дмитро Пєсков на питання «Дощу» не відповів.