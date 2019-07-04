Мандрівникам пропонують $ 10 000 за огидний відпустку

Розлад кишечника, противна погода, змії і комахи – зіпсувати поїздку може що завгодно. Вражаючою історією варто поділитися на конкурсі Vacation Do Over. У найбільшого невдахи є шанс на «перезавантаження»: для нього організують повторну поїздку вартістю $ 10 000 – тільки на цей раз всі кроки дбайливо і професійно распланируют експерти-консультанти.

Переможець зможе відправитися в подорож з друзями. Важлива умова: поїздка повинна статися протягом року після перемоги в конкурсі.

Для участі в конкурсі потрібно до 19 липня заповнити форму на сайті, вказавши особисті дані і розповівши історію свого провалу. Оцінювати ситуації організатори будуть за ступенем унікальності, масштабом проблеми і можливості «перезавантажити» історію завдяки діям фахівців.

Експрес-інформація по країні

Земля знаходиться на третьому місці по віддаленості від Сонця і на п’ятому серед усіх планет Сонячної системи за розміром.

Вік – 4,54 млрд років

Середній радіус – 6 378,2 км

Середня окружність – 40 030,2 км

Площа – 510 072 млн км2 (29,1% суші і 70,9% води)

Кількість материків – 6: Євразія, Африка, Північна Америка, Південна Америка, Австралія і Антарктида

Кількість океанів – 4: Атлантичний, Тихий, Індійський, Північний Льодовитий

Населення – 7,3 млрд чол. (50,4% чоловіків і 49,6% жінок)

Найбільш густо населені держави: Монако (18 678 осіб/км2), Сінгапур (7607 осіб/км2) та Ватикан (1914 осіб/км2)

Кількість країн: всього 252, незалежних 195

Кількість мов у світі – близько 6 000

Кількість офіційних мов – 95; найпоширеніші: англійська (56 країн), французька (29 країн) і арабська (24 країни)

Кількість національностей – близько 2 000

Кліматичні пояси: екваторіальний, тропічний, помірний, арктичний (основні) + субекваторіальний, субтропічний і субарктичний (перехідні)

Переможця оголосять 1 серпня.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», в США пропонують підробити фотографії з відпустки.

За матеріалами 34travel.me

Читайте також:

Дві третини мандрівників брешуть про відпустку

Шотландка випадково привезла з відпустки пітона

Скільки повинен тривати відпустку