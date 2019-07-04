У Саратові поліцейські викрадали гроші з банківських карт затриманих

Фрунзенський районний суд Саратова виніс вирок двом поліцейським, які звинувачувалися у 19 епізодах крадіжок грошових коштів затриманих. Про це йдеться в повідомленні регіонального управління СК.

За версією слідства, в 2016-2017 роках інспектори патрульно-постової служби вимагали у затриманих телефони для перевірки по базі викрадених речей. «Не здогадуючись про злочинні наміри посадових осіб, громадяни передавали їм свої мобільні телефони», — розповідають у відомстві.

Після цього силовики потай набирали з гаджетів номер 900 і з допомогою мобільного банку переводили гроші з банківських рахунків потерпілих на свої карти. Один раз поліцейські вкрали у затриманого і готівкові гроші. В цілому вони викрали майже 50 тисяч рублів.

Співробітники поліції визнали свою провину і відшкодували збитки. Суд призначив по два роки умовного терміну. В даний час фігуранти кримінальної справи звільнені з органів внутрішніх справ.