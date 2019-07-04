«Ми просто хочемо спокійно працювати»

Працівники Газу записали музичний кліп з проханням скасувати санкції

Співробітники Ярославського моторного заводу (ЯМЗ, входить у групу “ГАЗ”) виступили проти санкцій відносно групи компаній. Для цього працівники зняли музичний кліп на мотив пісні Gangsta’s paradise виконавця Coolio.

«Я працюю на ЯМЗ майже вісім років, пишаюся місцем роботи, пишаюся нашим колективом. Ми робимо потужні, надійні двигуни, кожен вносить у цю частину своєї душі. Я не раз чув, про санкції по телевізору. У минулому році дізнався, що і для нас, працівників підприємств групи ГАЗ, американці оголосили санкції. Я розумію, що це все політика, і не хочу в неї влазити. Але скільки вже можна лякати нас, ми всі просто хочемо спокійно працювати. Як нам, звичайним людям достукатися до політиків?» — пише автор Ілля Бондаренко.

Музикою співробітник заводу захоплюється вже 10 років і пише реп, бере участь у фестивалях. «Мою ідею підтримали товариші, наші волонтери, КВНщики, навіть старші колеги вирішили взяти участь. Разом підібрали хорошу аранжування. Текст написала Лариса Бєлова, співробітниця ЯМЗ, надихнувшись ідеєю. А потім ми всі разом зробили відеоролик проти американських санкцій. Ми сподіваємося, що нас почують, і дадуть спокійно працювати на своєму рідному заводі. Американці заявляють, що санкції не спрямовані проти простих людей. Але це не так! Хочу, щоб наш ролик побачили якомога більше людей», — написав Ілля.

Робітники заводу з’являються в кадрі з табличками «Врятуй ГАЗ!» і розповідають про те, як введення санкцій вплине на їх життя. Один із співробітників говорить про те, що йому потрібно платити іпотеку і забезпечувати сім’ю, проте з-за санкцій він може опинитися за бортом».