Шостий Апеляційний адміністративний суд ухвалив рішення провести повторне жеребкування партій, повідомляє Громадянська мережа “ОПОРА” на своїй сторінці в соцмережі Facebook із посиланням на голову Центральної виборчої комісії Тетяну Сліпачук.

Як зазначено в повідомленні, Сліпачук додала, що ЦВК оскаржуватиме це рішення суду.

В “ОПОРІ” зазначають, що вже надруковано близько 5 млн бюлетенів для позачергових парламентських виборів, запланованих на 21 липня.

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Як повідомлялося, 29 червня на виконання рішення Верховного Суду комісія зареєструвала кандидатів у народні депутати за списком партії “Рух Нових сил Михайла Саакашвілі”, проте перед цим уже було проведено жеребкування щодо черговості партій у виборчому бюлетені та затверджено форму, колір і текст бюлетеня.

30 червня прес-служба ЦВК повідомила, що партію “Рух нових сил Михайла Саакашвілі” зареєстровано у виборчому бюлетені під номером 22 без проведення жеребкування на нараді комісії. У ЦВК вказали на те, що під час здійснення агітації політичні партії широко використовують номери, визначені під час жеребкування, як елемент ідентифікації політичної партії у виборчому бюлетені, тому зміна таких номерів може призвести до дезорієнтації виборця під час формування його волі та спотворення волевиявлення.

Пізніше Саакашвілі виступив категорично проти повторного жеребкування з визначення номерів політичних партій у бюлетенях і заявив, що партія “Рух нових сил” не має наміру ініціювати проведення якихось бюрократичних процедур.

Джерело – interfax

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