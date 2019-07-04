В Іркутській області без світла залишаються близько 8 тисяч осіб

В Іркутській області без електроенергії через паводку залишаються 7,9 тис. осіб, повідомляє прес-служба Міненерго РФ.

Електрики немає в 15 населених пунктах Нижнеудинского, Чунського, Тулунского і Тайшетського районів, де проживають близько 7,9 тис. чоловік і знаходиться 26 соціально значущих об’єктів.

В основному без світла сидять жителі Тулуна — 6,4 тис. осіб.

Нагадаємо, з 25 липня в Іркутській області було підтоплено 98 населених пунктів, 10133 будинки, в яких проживають 32902 людини, в тому числі 7852 дитини.