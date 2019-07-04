В Думу внесений закон про відновлення з 2020 року виплат компенсацій за радянськими вкладами

До Держдуми внесений законопроект про повну компенсацію дореформених вкладів в Ощадбанку. Його авторами стали депутати фракції «Справедлива Росія», повідомляє з посиланням на базу даних нижньої палати. На цю ініціативу вже було негативний висновок з кабінету міністрів.

Як пояснює агентство, за чинним законодавством відновлення заощаджень, що знаходилися на рахунках в Ощадбанку СРСР до 20 червня 1991 року, має здійснюватися, в основному, через переведення їх у цільові боргові зобов’язання Росії. Проте до цих пір не прийняті федеральні закони, які запускають механізм переведення внесків у цільові боргові зобов’язання Росії, а також встановлюють порядок їх обслуговування. З-за відсутності цих законів і, як зазначається в повідомленні, джерел їх фінансового забезпечення, починаючи з 2003 року продовжується мораторій на початок виплат.

Якщо законопроект, який внесла фракція есерів, буде прийнятий, він зніме цей мораторій, який зачіпає також виплати за страховими внесками та вкладень в державні цінні папери СРСР і РРФСР, зроблені до 1 січня 1992 року.

Негативний висновок уряду ґрунтується на тому, що щорічний обсяг бюджетних асигнувань федерального бюджету на виконання закону, за оцінками розробників проекту, складе 1,135 трлн рублів. Джерелом фінансування названі «збільшилися доходи бюджету РФ». Законом «Про федеральному бюджеті на 2019 рік і на плановий період 2020 2021 років» на компенсаційні виплати за дореформеними вкладами передбачено за 5,5 млрд рублів щорічно. Пропонований же есерами розмір «щорічно передбачаються бюджетних асигнувань федерального бюджету в 200 разів перевищує поточний», наголошується у висновку кабміну.