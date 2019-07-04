Українські спецслужби вивезли з ДНР фігурувата справи MH17

У кінці червня українські спецслужби провели операцію на території самопроголошеної “Донецької народної республіки” і затримали колишнього “командира ППО” міста Сніжне Володимира Цемаха, стверджують його рідні.

Водночас офіційні українські інстанції цю історію не підтверджують і не коментують.

На думку рідних, зацікавити українських силовиків Цемах міг тому, що поруч з цим містом 17 липня 2014 року був збитий малайзійський “Боїнг”, а сам він служив у проросійських формуваннях “ДНР”.

Факт затримання Цемаха Російській службі BBC News підтвердили його дочка, яка проживає на території “ДНР” і київський адвокат Роман Гонтарєв (зареєстрований у Раді адвокатів Київської області відповідно до Єдиного реєстру адвокатів України).

Вони стверджують, що колишній учасник збройних формувань самопроголошеної “ДНР” Володимир Цемах був затриманий у своїй квартирі в місті Сніжне 27 червня, після чого незрозумілим до кінця способом був переправлений через лінію зіткнення на територію, контрольовану українською армією.

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“28 червня в день конституції України він був доставлений до Києва, а 29 червня Шевченківський районний суд Києва ухвалив рішення про його арешт на два місяці, дата апеляції поки не призначена”, – повідомив BBC News адвокат затриманого Роман Гонтарєв.

Обговорювати інші деталі справи, захисник відмовився, пославшись на таємницю слідства.

“Операція в тилу“

Дочка Володимира Цемаха Марія розповіла BBC News, що першим зникнення чоловіка помітила його дружина, яка повернулася 27 червня з роботи і побачила вдома сліди крові та боротьби.

Наступну добу його родичі намагалися організувати пошуки зниклого, а до вечора 28 червня отримали лист від адвоката з Києва, що на наступний день суд розгляне питання про арешт Цемаха.

Затриманому було висунуте обвинувачення за частиною 1 статті 258-3 Кримінального кодексу України – “Створення терористичної групи чи терористичної організації”. Якщо вина Цемаху буде доведена, йому загрожує від восьми до п’ятнадцяти років позбавлення волі. А поки що суд арештував його на два місяці – до кінця серпня.

Якщо все описане дочкою та адвокатом Цемаха правда, то операцію із його затримання українські спецслужби провели глибоко в тилу від лінії зіткнення. Сніжне розташоване за 20 км від кордону з Росією, найближча точка лінії фронту – за 45 км від міста, а до найближчого пункту пропуску “Майорськ”, через який перетинають лінію зіткнення – понад 80 км.

“Який сенс викрадати з глибокого тилу? За словами адвоката ми знаємо, що це зробили співробітники СБУ, і що його в обхід блокпостів вивезли безпосередньо через лінію розмежування”, – стверджує дочка затриманого.

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У Telegram-каналах, де через кілька днів після зникнення вперше почали обговорювати можливе затримання Цемаха українськими спецслужбами, висували й інші версії.

Так, донецький проросійський публіцист Роман Манекін, який одним з перших розповів про можливе затримання Цемаха в своєму блозі, написав з посиланням на колишнього товариша по службі зниклого, що того “на власній машині вивезли через один з пунктів пропусків (“Мар’їнка”) на візку під виглядом паралізованого батька за підробленими документами”.

Можливий свідок

У фото, які поширили у соцмережах, вказується, що так Володимир Цемах виглядає після затримання

Марія Цемах сказала BBC News, що пов’язує затримання свого батька з тим, що в 2014 році “він був начальником протиповітряної оборони” у Сніжному.

“Боїнг тепер спробують повісити на нього. Але начальником ППО він значився з жовтня 2014 року, просто був єдиним таким фахівцем”, – розповіла вона BBC News.

“Коли був збитий Боїнг, він не був ключовою фігурою – звичайний військовий, просто стояв на блокпосту. Він вийшов воювати, як і всі прихильники мирного життя на нашій землі”, – стверджує жінка.

Вона вважає, що українським спецслужбам було відомо, що її батько очолював ППО Сніжного в 2014 році, але вони, мовляв, не знали, що у липні, коли був збитий рейс MH-17, він ще не мав ніякого стосунку до “протиповітряної оборони ДНР”.

Про це ж в листі Манекіну написав і колишній товариш по службі Цемаха: “У чотирнадцятому він командував ППО нашого міста. І саме через це, мабуть, він став метою спецоперації – швидше за все, розкрутити тему малазійського” Боїнга”.

На сайті “Миротворець”, де зібрані особисті дані на учасників проросійських формувань на Донбасі, про Володимира Цемаха сказано, що він “сепаратист і бойовик”, “брав активну участь в бойових діях влітку-восени 2014 року, очолював підрозділ ЗУ-23, сформований в м. Сніжне”.

Також там вказано, що чоловік свого часу навчався у Полтавському вищому зенітному ракетному училищі.

ЗУ-23 – радянська зенітна установка, що застосовується проти піхоти, авіації і легкої бронетехніки.

Як випливає із записів у “військовому квитку” Володимира Цемаха, 23 жовтня 2014 року так званим “Міністерством оборони ДНР” йому було присвоєне звання “полковник”. На той момент він вже обіймав посаду “начальника протиповітряної оборони бригади”.

Копирайт изображенияVKImage captionШевченківський районний суд Києва ухвалив залишити Цемаха під арештом до 25 серпня

Відповідно до того ж “військового квитка”, у березні 2015 року Цемах був звільнений і направлений на облік до “військового комісаріату Донецька”. У березні 2017 року призначений заступником командира батальйону військової частини 08819, але незабаром достроково звільнений в запас за віком.

4 липня Володимиру Цемаху виповнилося 58 років.

Дочка Цемаха розповідає, що вони обговорювали з батьком трагедію МН-17: “Він розповідав, що дуже дивно все сталося. Обговорювали, під яким кутом він падав, скільки пролетів. Хлопці говорили, що ситуація дуже складна”.

При цьому, за словами Марії Цемах, її батько ніколи не боявся, що до нього може з’явитися якийсь підвищений інтерес з боку спецслужб через загибель “Боїнга”, причетними до якої міжнародна група розслідувачів офіційно вважає проросійські сили.

Після участі в бойових діях її батько, ветеран афганської війни, повернувся до цивільного життя і працював викладачем фізкультури в міському технікумі.

Водночас співрозмовник Російської служби BBC, близький до військового командування “ДНР” розповів, що операцію із затримання Цемаха проводила не СБУ, а підрозділ Сил спеціальних операцій (ССО) збройних сил України:

“Вже більше півтора року різко знизилася професійна діяльність “МГБ ДНР”. Це пов’язане, в першу чергу, з тим що вони (здебільшого в минулому співробітники СБУ) повернулися до своєї так би мовити “довоєнної роботи” – кришування бізнесу. А конкретно по роботі в Сніжному: випадок з Цемахом не єдиний. Саме в цьому місті агентура ССО відчуває себе найбільш вільно… Сніжне – вотчина Георгія Сепашвілі – заступника міністра “МГБ”. Він там керував до війни відділом СБУ, зараз отримує дохід з копанок. Ну й звичайно призначає туди до відділу “МГБ” відданих йому особисто людей”.

Українські спецслужби поки не робили ніяких заяв через нібито операцію із затримання та вивезення Володимира Цемаха з території “ДНР”.

Прес-офіцер ССО Олексій Нікіфоров сказав BBC News Україна, що “не може це коментувати”. А в прес-центрі ООС відповіли: “Ми інформацію, яку поширюють з того боку, не коментуємо. Це ж все вони говорять, не ми”.

У СБУ ситуацію з Цемахом також ніяк не коментували.

В українських соцмережах натомість припускають, що вся історія може бути використана російською пропагандою, щоб вплинути на розслідування по MH17 та усунути свідка по цій справі.

Операція ж, якщо вірити рідним Цемаха, була здійснена через тиждень після того, як Міжнародна слідча група (JIT) вперше назвала імена чотирьох осіб, підозрюваних в причетності до аварії “Боїнга”.

На думку розслідувачів, до цього можуть бути причетні: екс-міністр оборони самопроголошеної “ДНР” Ігор Стрєлков, відставний офіцер ГРУ армії Росії Сергій Дубінський, підполковник запасу ВДВ армії Росії Олег Пулатов і громадянин України, командир розвідпідрозділу “ГРУ ДНР” Леонід Харченко.

Джерело – bbc

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