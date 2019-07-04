Вчені вперше знищили ВІЛ у живих клітинах

Міжнародна група вчених вперше в історії досліджень змогла видалити всі сліди присутності ВІЛ в живих клітинах.

У біологічному матеріалі “олюднених” мишей інфекція була знищена повністю. Цього вдалося досягти за допомогою геномного редактора CRISPR / Cas9.

Американські фахівці з Університету Тмпла в Філадельфії разом з колегами з інших країн провели перший практичний експеримент “вирізання” генетичного коду ВІЛ з ДНК. Як матеріал були використані клітини мишей – у них була наближена до людської імунна система. Методика вчених полягала в тому, що вони об’єднали три найефективніших антиретровірусних препарати і спеціальний вірус. Препарати діяли на ВІЛ як снодійне, а в цей час геномний редактор зміг би атакувати інфекцію.

Ця методика повністю виправдала себе під час експериментів. Вірус вийшло знищити в зразках двох з семи мишей. Подальші спостереження за вилікуваними клітинами показали, що нові сліди ВІЛ в них не з’являються. Клітини ще п’яти мишей хоч і не змогли повністю позбутися від інфекції, але кількість заражених клітин в організмі цих гризунів значно знизилася. Додатково вчені відзначили іншу важливу деталь: редактор CRISPR / Cas9 зміг дуже точно відредагувати клітини, що не додавши якихось “помилок” в геном.

За словами фахівців, цей вдалий досвід відкриває перспективи для дослідів на приматах і людях вже в поточному році.