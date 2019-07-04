Скворцова просить дозволити закупівлю Моз французького Falcon 7X замість SSJ100

Міністр охорони здоров’я РФ Вероніка Скворцова звернулася до уряду з проханням закупити для потреб підзвітної Моз Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) французький літак Falcon 7X, який краще, ніж Sukhoi Superjet 100.

Як пише РБК, в листі Скворцова вказує, що доручення купити літак для ФМБА дала віце-прем’єр Тетяна Голікова 2 березня 2019 року. У листі міністр порівнює літаки французького та російського виробника. З обігу випливає, що для потреб санітарної авіації по технічним характеристикам більше підходить французький Falcon.

«Проведений аналіз льотно-технічних характеристик літака Sukhoi Superjet 100 і Falcon свідчить про наявність в останньої моделі ряду переваг в дальності польоту, ресурсу авіоніки та інших польотних характеристик. Особливо слід звернути увагу на можливість використання даного типу літака при здійсненні далекомагістральних перельотів на високих ешелонах у віддалені точки Російської Федерації», — вказує Скворцова. Ці переваги, зазначила вона, особливо актуальні для виконання беспосадочной медико-санітарної евакуації в Москву і Санкт-Петербург з регіонів Далекого Сходу, з закритих територій із небезпечними для здоров’я людини «фізичними, хімічними і біологічними факторами» і об’єктів особливої важливості, наприклад з космодромів Східний та Байконур.

Ще одна перевага Falcon, подчеркиваемое Скворцової, — малий розгін перед злетом, що дозволяє використовувати його на ультракоротких злітних смугах. Крім того, французький літак дешевше. У разі поставки до четвертого кварталу 2020 року він разом з двома медичними модулями з обладнанням, обійдеться державі у 4,166 млрд руб., а SSJ100 — в 5,425 млрд рублів, зазначає міністр.