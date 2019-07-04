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Скворцова просить дозволити закупівлю Моз французького Falcon 7X замість SSJ100

04.07.2019

Скворцова просит разрешить закупку для Минздрава французского Falcon 7X вместо SSJ100

Міністр охорони здоров’я РФ Вероніка Скворцова звернулася до уряду з проханням закупити для потреб підзвітної Моз Федерального медико-біологічного агентства (ФМБА) французький літак Falcon 7X, який краще, ніж Sukhoi Superjet 100.

Як пише РБК, в листі Скворцова вказує, що доручення купити літак для ФМБА дала віце-прем’єр Тетяна Голікова 2 березня 2019 року. У листі міністр порівнює літаки французького та російського виробника. З обігу випливає, що для потреб санітарної авіації по технічним характеристикам більше підходить французький Falcon.

«Проведений аналіз льотно-технічних характеристик літака Sukhoi Superjet 100 і Falcon свідчить про наявність в останньої моделі ряду переваг в дальності польоту, ресурсу авіоніки та інших польотних характеристик. Особливо слід звернути увагу на можливість використання даного типу літака при здійсненні далекомагістральних перельотів на високих ешелонах у віддалені точки Російської Федерації», — вказує Скворцова. Ці переваги, зазначила вона, особливо актуальні для виконання беспосадочной медико-санітарної евакуації в Москву і Санкт-Петербург з регіонів Далекого Сходу, з закритих територій із небезпечними для здоров’я людини «фізичними, хімічними і біологічними факторами» і об’єктів особливої важливості, наприклад з космодромів Східний та Байконур.

Ще одна перевага Falcon, подчеркиваемое Скворцової, — малий розгін перед злетом, що дозволяє використовувати його на ультракоротких злітних смугах. Крім того, французький літак дешевше. У разі поставки до четвертого кварталу 2020 року він разом з двома медичними модулями з обладнанням, обійдеться державі у 4,166 млрд руб., а SSJ100 — в 5,425 млрд рублів, зазначає міністр.

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