Голікова: За 15 років Росія втратила 1,5 млн людей у малих містах

Чисельність населення в малих містах Росії зменшилася майже на 1,5 млн чоловік за останні 15 років. Про це, як повідомляє , заявив віце-прем’єр РФ Тетяна Голікова на пленарному засіданні Міжнародного конгресу Urban Health.

«За останні 15 років чисельність населення в таких містах скоротилася майже на 1,5 мільйона чоловік», — зазначила Голікова.

Вона зазначила також, що відтік жителів стався Приволзького, Уральського, Сибірського і Далекосхідного округів в Москву, Петербург і Краснодарський край.

Віце-прем’єр додала, що поширеність захворювань у містах майже в 1,5 рази вище, ніж у сільській місцевості.

Раніше Голікова повідомляла, що народжуваність з січня по березень 2019 роки зросла тільки в трьох російських регіонах із 85.

За даними Росстату, народжуваність за підсумками I кварталу 2019 року порівняно з аналогічним періодом минулого року в цілому по країні скоротився на 9,1% — 355,2 тис. проти 390,9 тис осіб.