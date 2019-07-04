В Архангельську з’явився білборд з написом «Шиес наш!»

В Архангельську встановлено рекламний білборд з великим написом «Шиес наш! Російська північ — не смітник для Москви». Відповідальність за розміщення білборда взяв на себе один з лідерів руху «Помор’я не смітник» Дмитро Секушин.

Як повідомляє newsnord.ru, щит встановлений навпроти будівлі регіонального управління ФСБ.

Ідея розташування народилася у противників полігону на станції Шиес ще в жовтні минулого року, але тоді ніхто з архангельських рекламників не зважився прийняти замовлення, побоюючись тиску з боку влади міста та області.