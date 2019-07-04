Baza розповіла про новому особняку Ігоря Сечіна в формі літери «Ж» вартістю близько ₽20 млр

П’ять поверхів, 25 тисяч квадратних метрів

Baza розповіла про новому особняку Ігоря Сечіна в формі літери «Ж» вартістю близько ₽20 млрд

Проект Baza розповів про будівництво головою «Роснефти» Ігорем Сечіним чергового особняки на Рубльовці загальною вартістю близько 20 млрд рублів. За даними Baza, Сєчін зводить гігантський п’ятиповерховий особняк на ділянці в Одинцовському районі Підмосков’я, де раніше знаходився будинок, побудований для другої дружини глави «Роснафти» Ольги Рожкової, яка кілька років тому пішла від Сєчіна до італійського гонщику Франческо Провенцано. Сечин, як пише Baza, після розлучення зніс вщент будинок, побудований для колишньої дружини, і зайнявся будівництвом нового особняка у формі літери «Ж».

Цікаво, що площа ділянки, на якій Сєчін будує свій новий будинок, збільшилася за останні кілька років майже в 2,5 рази — з 3 до 7,8 гектара. За розповідями впровадженого проектом Baza на будівництво людини, у будівництві будинку Сечіна задіяна майже сотня робітників. Між собою вони сміються над проектом майбутнього будинку Ігоря Сечіна в формі літери «Ж», розповідає один з колишніх будівельників. «Хазяйський будинок на майданчику між собою називають жопою: і робітники, і бригадири, і навіть проектувальники. Якщо тебе посилають на цей об’єкт, то зазвичай кажуть: „Піди в жопу, побіжи на жопу, тебе в жопу викликали“ — і інші схожі варіації. Спочатку це було жартом, а потім просто як даність вже: жопа і жопа», — розповідає один з колишніх робітників.

За його словами, об’єкт будівництва знаходиться за «посиленою охороною»: «на під’їзді до об’єкта перевіряє ЧОП: оглядають машини, особливо „крысятся“ на відеореєстратори, вимагають здати, дивляться, що записано, роблять попередження. На самому об’єкті всі камери повернені не всередину, а назовні. Тут вже охороняють росгвардейцы. Вони відповідають у тому числі і за конфіденційність: стежать, щоб ніхто не проносив телефони, відео – та аудіотехніку».

«Якщо подивитися на головний будинок зверху, то вище нього можна побачити гору грунту. Його привезли, щоб зробити насипну гору. Як розповідали інженери, з цієї гори, за задумом Сєчіна, буде стікати струмок в озеро — озеро, до речі, теж повинні вирити. Поки навіть не починали», — розповідає будівельник. За його словами, «коли [на будмайданчик] приїжджає Сєчін, всім влаштовують вихідний або короткий день: ніхто його бачити не повинен нікого на об’єкті бути не повинно». «Я чув, що він особисто вибирав дерева, які ні в якому разі не можна прибирати. Показував, які спиляти, а які залишити. Вони там високі, гарні. Потім на стовбурах позначки залишили — пиляємо чи ні», — каже робітник.

У п’ятиповерховому будинку Сечіна висота стель складає 6 метрів, за проектом передбачено ліфт, шахти якого вже заготовлено. Гостьового будинку на ділянці Сечіна буде два поверхи, висота стель за проектом тут теж 6 метрів. Загальна площа будинків на ділянці Сечіна може скласти 25 тис. квадратних метрів.

Один з провідних російських архітекторів розповів Baza, що в цілому такі володіння можуть коштує близько 20 млрд рублів: будівництво одного квадратного метра обійдеться приблизно в 5 тис. доларів, вартість обробки і інтер’єрів складе близько 25 тис. євро за квадратний метр в будинку Сечіна і 10-15 тис. євро за метр в гостьовому будинку, оздоблення всіх підсобних приміщень обійдеться приблизно 112 млн євро в будинку Сечіна і в 48 млн євро в гостьовому будинку.

За даними Baza, планування майбутнього замку — результат роботи архітектурного бюро «Метрополіс». Ця компанія проектувала для «Сколково», малювала офіс штаб-квартири Siemens в бізнес-центрі «Легіон II», житлові і громадські будівлі на території Зіла, плавальний басейн в «Лужниках», розробила кілька проектів в «Москва-Сіті».

Прес-секретар «Роснефти» Михайло Леонтьєв на питання, кому належить ділянка в Жуківці і є Сєчін замовником будівництва, заявив: «Яке розслідування? Про яку нерухомість? Вас хто-небудь взагалі уповноважував проводити якісь розслідування? З якої радості? Ви хто такі? Ви мені скажіть, будь ласка, хто вас фінансує? Хто ці приватні інвестори? Давайте я проведу розслідування… Не зобов’язані розкривати інвесторів? Я теж не зобов’язаний давати інформацію про приватну особу, яким є не я».

Пізніше він доповнив свою відповідь повідомленням у WhatsApp: «Питання, пов’язані з особистим життям і особистим майном Сечіна В. І., не належать до компетенції прес-служби. Недоторканність особистого життя захищена законом. Раджу вам подумати про це». Представники архітектурного бюро «Метрополіс» не відповіли на запит Baza.