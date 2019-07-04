В Україні зріс попит на електромобілі за 6 міс. на 58%

Первинні реєстрації електромобілів (уживаних і нових) в Україні в січні-липні 2019 року зросли на 58% порівняно з аналогічним періодом 2018 року – до 3,185 тис. од. (2,964 тис. легкових і 221 комерційний автомобіль), повідомляє interfax з посиланням на асоціацію “Укравтопром”.

Водночас левову частку (91%) первинного ринку електромобілів сформували вживані машини.

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Лідером у сегменті легкових електрокарів залишається Nissan Leaf – за півроку 1550 автомобілів цієї моделі отримали українські номери, на другому місці Tesla Model S (253 реєстрації), третім за популярністю став BMW i3 із результатом 189 авто.

Електромобіль Fiat 500e обрали 135 українців, а замикає п’ятірку лідерів Renault Zoe – 134 одиниці.

У комерційному сегменті найкращий результат у Renault Kangoo Z.E. – 206 реєстрацій за півроку.

Як повідомлялося, в 2018 році українці придбали 5,3 тис. електромобілів (із них 83,5% – уживані), що майже вдвічі більше, ніж роком раніше. Водночас динаміка попиту на нові електромобілі була дещо вищою, ніж в уживаних: якщо первинні реєстрації вживаних електромобілів виросли вдвічі, то нових – у 2,2 раза.

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