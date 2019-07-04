В порт Одеси увійшли два кораблі НАТО, ще два очікуються

Міжнародні навчання Sea Breeze-2019 проходять біля берегів України до 12 липня за участю військових з 19 країн, повідомляє місцеве видання «Думська».

У четвер в Одеський морський порт зайшли два кораблі НАТО з бойової четвірки SNMG2, що несе бойове чергування в Середземномор’ї.

Першим в 10:00 причалив флагман постійної групи — канадський фрегат Toronto (18-й причал), за ним – британський есмінець D37 Duncan (19-й причал).

Найближчим часом очікується прибуття фрегата Turgutreis і румунського Regele Ferdinand, які займуть 22-й і 23-й причали.

Раніше до берегів Одеси прийшов американський есмінець класу «Арли Берк» USS Carney (DDG 64). Навчання Sea Breeze за участю 32 кораблів і 24 літаків будуть проходити на морі, в повітрі і під водою. Передбачена також наземна частина.