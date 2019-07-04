«Санкції США позбавляють наших дітей шматка хліба»

У Москві біля резиденції посла США робочі Газу мітингують проти американських санкцій

У Москві робочі групи компаній ГАЗ вийшли на мітинг до резиденції посла США, де сьогодні відбудеться прийом з нагоди Дня незалежності. В акції протесту беруть участь близько 50 осіб, пише ТАСС.

У соцмережах з’явилися відео з мітингу. Люди тримають плакати, на яких написано «Санкції США позбавляють наших дітей шматка хліба», «В заручниках США — прості робітники Газу», а також скандують гасло: «Зніміть санкції з Газу! Зніміть санкції з нас! Save ГАЗ!».

Учасники акції вказують на те, що принципи конституції США суперечать політиці обмежень і тиску на інші країни.

«Сьогодні ми відзначаємо День незалежності. В цей день ми віддаємо данину поваги американським цінностям, які включають в себе право на висловлення різних точок зору», — прокоментував мітинг посол США Джон Хантсман.

Групою компаній ГАЗ володіє бізнесмен Олег Дерипаска, який потрапив під санкції США.