Одіозний Олег Гладковський знову очолив корпорацію “Богдан”

Олег Гладковський, який займав посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони (РНБО) до березня поточного року, знову очолив корпорацію “Богдан”, президентом якої він був з моменту її створення в 2005 році до призначення на держслужбу.

“Гладковський після майже п’яти років на держслужбі знову повернувся до керівництва корпорацією, засновником і кінцевим бенефіціаром якої він є, і буде курирувати роботу імпортерських і дилерських підприємств, і відповідати за стратегію автомобільних заводів у Луцьку та Черкасах”, – передає агентство “Інтерфакс-Україна” з посиланням на прес-секретаря корпорації Сергія Красуля.

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Як повідомлялося, президент України Петро Порошенко 4 березня поточного року указами звільнив Олега Гладковського з посади першого заступника секретаря РНБО і з посади голови міжвідомчої комісії з політики військово-технічного співробітництва (ВТС) та експортного контролю.

Корпорація “Богдан” створена в лютому 2005 року з метою реалізації масштабних інвестпроектів, спрямованих на створення в Україні потужностей з виробництва транспортних засобів усіх типів. Корпорація в рамках виконання інвестиційної програми побудувала автомобільні заводи в Черкасах потужністю 120-150 тис. легкових автомобілів і Луцьку потужністю 6 тис. автобусів і тролейбусів на рік.

У 2014 році завод у Черкасах перепрофільований на випуск військової техніки.

Станом на 2019 рік до корпорації, крім двох заводів, входить імпортерський бізнес з автобрендів Hyundai, Haval, Great Wall, JAC, дилерський бізнес “Богдан-Автохолдинг” з торгово-сервісними підприємствами в усіх регіонах України.

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