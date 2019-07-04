ДБР розслідує розкрадання при будівництві «мосту Кличка»

Державне бюро розслідувань України відкрило кримінальне провадження за фактом можливого привласнення 11 млн гривень чиновниками Київської міської державної адміністрації (КМДА) при будівництві велосипедно-пішохідного мосту в Києві – так званого «мосту Кличка». Як повідомляє агентство «Українські новини», відповідне кримінальне провадження відкрито 8 травня

В ГБР підозрюють, що співробітники ТОВ «Проектні системи

ЛТД» вносили недостовірні відомості у документацію щодо вартості розробки

проектної документації мосту. Внаслідок цього чиновникам КМДА вдалося

заволодіти 11 млн гривень з місцевого бюджету, виділених на закупівлю проектних

робіт.

В матеріалах досудового розслідування написано, що

розпорядженням КМДА від 27 лютого 2017 року прийнято рішення про проведення

будівництва мостового переходу, замовник — комунальне підприємство

«Інженерний центр».

Надалі «Інженерний центр» уклало договір на

виконання проектних робіт з ТОВ «Проектні системи ЛТД» на суму 3 634 321

гривень.

У липні 2018 року була оголошена процедура на переговорна

закупівлю додаткових проектних робіт по об’єктах. Переможцем стали ті ж

«Проектні системи ЛТД», з ними було укладено договір на суму 1 549 437 гривень.

Додатковою угодою від 10 грудня 2018 року у зв’язку з

зменшенням обсягів робіт та необхідністю коригування проектної документації

договірну ціну зменшили до 637 775 гривень.

Розпорядженням Київської міської державної

адміністрації від 20 листопада 2018 року затвердили проект по об’єкту. 26 грудня

2018 року між «Інженерним центром» і «Проектними системами ЛТД» був укладений

договір на виконання проектних робіт з коригування проекту та додаткових

робіт на суму 9 500 672 гривень.

Раніше SKELET-info повідомляв, що столичне комунальне підприємство «Інженерний центр» уклало додаткову угоду з ТОВ «Спецавтобуд» на будівництво мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка». Угода укладена на 73,82 млн грн.

Крім того кошторисна вартість будівництва мостового пішохідно-велосипедного

переходу між парками Хрещатий та Володимирська гірка в Києві виросла з 260 млн

до 419,96 млн грн.

Сам мер Києва Віталій Кличко пообіцяв, що всі витрати на

будівництво нового пішохідного мосту і суміжних об’єктів будуть перевірені, а

результати перевірки будуть оприлюднений.