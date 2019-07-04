Медведєв розповів, у які терміни паперові трудові книжки росіян замінять електронними

Починаючи з 2021 року в Росії знайомі кожному офіційно влаштований працівникові паперові трудові книжки поступово замінять на електронні документи. Про це оголосив прем’єр-міністр Дмитро Медведєв, за словами якого роботодавцям це дозволить заощадити сотні мільйонів рублів, а громадян позбавить від зайвих турбот, викликаних втратою документа.

Питання було розглянуто на засіданні уряду 4 липня. Нововведення торкнуться близько 60 млн працівників та 8,5 млн організацій-роботодавців, повідомляє «Российская газета».

«Передбачається, що нові правила вступлять в силу з 1 січня 2021 року. Протягом 2020 року самі роботодавці будуть готуватися до таких змін», — наводить видання слова голови кабінету.

Реформа передбачає можливість збереження паперової трудової книжки, якщо вона звичніше і зручніше.

Для цього треба буде до кінця 2020 року написати відповідну заяву в кадрову службу підприємства. Відомості з трудових «мовчунів» з 1 січня 2021 року автоматично переведуть в електронний формат, а паперову книжку видадуть на руки. Закон офіційно звільнить роботодавця від відповідальності за її зберігання.

При цьому на тих, хто вперше у житті оформить трудові відносини, без варіантів будуть заведені електронні трудові.

Одним з переваг електронної форми документа стане неможливість втрати відомостей, що внесені у трудову книжку. Зараз при її втраті необхідно створювати копію, збираючи інформацію, у тому числі з колишніх місць працевлаштування.

Напередодні, 3 липня, стали відомі деталі концепції перекладу росіян на електронні паспорти. Її схвалив віце-прем’єр Максим Акімов, повідомляють «Ведомости». У громадян РФ може з’явитися дві версії паспорта — на пластиковій карті з чіпом і повністю віртуальний паспорт у безкоштовному захищеному мобільному додатку. На чіп картки буде записаний цифровий профіль громадянина, включаючи його електронний підпис. Копія цих даних буде зберігатися в цифровому хмарі.