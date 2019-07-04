Будівництво терміналу в аеропорту Запоріжжя вже перевищила півмільярда гривень

ТОВ «Альтіс-Констракшн» уклало угоду з комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на додаткові роботи з будівництва пасажирського терміналу і обслуговуючих споруд загальною вартістю 510,09 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.
Як повідомляв SKELET-info, «Альтіс-Констракшн» входить до корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя звільненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насирова, який підозрюється у заподіянні державі збитків на 2 мільярди гривень.
Закупівлю послуг у «Альтіс-Констракшн» аеропорт провів за
переговорної процедурою, оскільки ця фірма в 2017 році виграла відкриті торги
на будівництво терміналу.
«Спочатку ціну робіт визначили в сумі 529,85 млн грн.
Однак потім за два роки зменшили до 393,24 млн грн. Останнім додаткову угоду до
договором датована 20 червня 2019 року», – зазначають журналісти.
В цьому квітні Запорізька міськрада передбачила
фінансування додаткових робіт і вартість контракту виросла до 510,09 млн
грн, тобто майже до початкового рівня. Згідно з умовами договору,
планований термінал пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину являє собою
триповерхова будівля з підвалом, а зростання ціни обґрунтували переплануванням
терміналу.
Раніше SKELET-info повідомляв, що державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію перону для повітряних суден терміналу D за 1,05 млрд гривень.
Крім того, Рахункова палата україни після проведення аудиту не
підтвердила виконання прийнятих і оплачених робіт за проектом
«Відновлювальні роботи покриття, руліжних доріжок 1 і 2, перону аеропорту
«Херсон», які виконала
компанія «Альтіс-Констракшн».