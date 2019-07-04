Будівництво терміналу в аеропорту Запоріжжя вже перевищила півмільярда гривень

ТОВ «Альтіс-Констракшн» уклало угоду з комунальним підприємством «Міжнародний аеропорт Запоріжжя» на додаткові роботи з будівництва пасажирського терміналу і обслуговуючих споруд загальною вартістю 510,09 млн грн. Про це повідомляє видання «Наші гроші» з посиланням на дані системи ProZorro.

Як повідомляв SKELET-info, «Альтіс-Констракшн» входить до корпорації «Альтіс-Холдинг» Олександра Глімбовського – тестя звільненого з посади голови Державної фіскальної служби Романа Насирова, який підозрюється у заподіянні державі збитків на 2 мільярди гривень.

Закупівлю послуг у «Альтіс-Констракшн» аеропорт провів за

переговорної процедурою, оскільки ця фірма в 2017 році виграла відкриті торги

на будівництво терміналу.

«Спочатку ціну робіт визначили в сумі 529,85 млн грн.

Однак потім за два роки зменшили до 393,24 млн грн. Останнім додаткову угоду до

договором датована 20 червня 2019 року», – зазначають журналісти.

В цьому квітні Запорізька міськрада передбачила

фінансування додаткових робіт і вартість контракту виросла до 510,09 млн

грн, тобто майже до початкового рівня. Згідно з умовами договору,

планований термінал пропускною спроможністю 400 пасажирів на годину являє собою

триповерхова будівля з підвалом, а зростання ціни обґрунтували переплануванням

терміналу.

Раніше SKELET-info повідомляв, що державне підприємство «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» замовило ТОВ «Альтіс-Констракшн» реконструкцію перону для повітряних суден терміналу D за 1,05 млрд гривень.

Крім того, Рахункова палата україни після проведення аудиту не

підтвердила виконання прийнятих і оплачених робіт за проектом

«Відновлювальні роботи покриття, руліжних доріжок 1 і 2, перону аеропорту

«Херсон», які виконала

компанія «Альтіс-Констракшн».