В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третього підлоги

Парламент Ісландії прийняв «закон про гендерну автономії», що змінює правила утворення прізвищ. В підтримку ініціативи висловилися 45 депутатів, троє утрималися.

За традицією в Ісландії використовувалися прізвища, в основі яких було ім’я батька чи матері і які закінчувалися, залежно від статі дитини, на «сон» (син) або «доттир» (дочка). Тепер з’явився третій варіант — «кюр» (дитина), який підходить для людей, які не ідентифікують себе в рамках двох гендерів.

Гендерна автономія надає трансгендерам можливість змінювати юридичний підлогу виходячи з гендерної ідентичності, без медичних висновків.

Експрес-інформація по країні

Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.

Прапор



Герб



Столиця – Рейк’явік

Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі

Форма правління – Парламентська республіка

Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)

Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)

Офіційна мова – ісландська

Релігія – лютеранство

ІЛР – 0,899 (16-я в світі)

ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)

Валюта – ісландська крона

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», авіакомпанія United Airlines ввела графу «третя стать» у квитках.

За матеріалами Knife.media

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