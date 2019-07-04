В Ісландії ввели спеціальну форму прізвища для третього підлоги

Парламент Ісландії прийняв «закон про гендерну автономії», що змінює правила утворення прізвищ. В підтримку ініціативи висловилися 45 депутатів, троє утрималися.
За традицією в Ісландії використовувалися прізвища, в основі яких було ім’я батька чи матері і які закінчувалися, залежно від статі дитини, на «сон» (син) або «доттир» (дочка). Тепер з’явився третій варіант — «кюр» (дитина), який підходить для людей, які не ідентифікують себе в рамках двох гендерів.
Гендерна автономія надає трансгендерам можливість змінювати юридичний підлогу виходячи з гендерної ідентичності, без медичних висновків.
Експрес-інформація по країні
Ісландія – острівна держава, розташована у північній частині Атлантичного океану.
Прапор
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Столиця – Рейк’явік
Найбільші міста: Рейк’явік, Коупавоґур, Хабнарфьордюр, Акюрейрі
Форма правління – Парламентська республіка
Територія – 103 125 км2 (105-я в світі)
Населення – 317,35 тис. чол. (177-я в світі)
Офіційна мова – ісландська
Релігія – лютеранство
ІЛР – 0,899 (16-я в світі)
ВВП – $17,03 млрд (113-я в світі)
Валюта – ісландська крона
Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», авіакомпанія United Airlines ввела графу «третя стать» у квитках.
За матеріалами Knife.media
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