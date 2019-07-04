Трагедія в Баренцевому морі-2: Правди не буде

Трагедія в Баренцевому морі, коли в результаті пожежі на глибоководному апараті загинуло 14 офіцерів-підводників, мимоволі викликає асоціації з загибеллю підводного човна «Курськ» у серпні 2000 року. Обставини, ймовірно, різні, сенс один — екіпажі до останнього боролися за живучість свого корабля і намагалися врятувати товаришів. Це неписаний закон флотського братства.

Капітан-лейтенант Дмитро Колесніков на «Курську» до останнього ковтка повітря робив все можливе, щоб врятувати вижившу після вибуху частина екіпажу. Зараз, в критичній ситуації на борту підводного човна, капітан 2-го рангу Дмитро Соловйов, ціною власного життя врятував цивільного спеціаліста, виштовхнувши його із палаючого відсіку і задраївши за ним люк. Це теж флотський закон — задраїти люки, щоб не допустити загибелі всього корабля.

Міністр оборони Сергій Шойгу, який прибув в Сєвєроморськ, щоб розібратися в причинах катастрофи, таємницю загибелі підводників так і не розкрив. Незрозуміло навіть, що ж це був за глибоководний апарат. Підводний Човен «Бєлгород», «Архангельськ», «Підмосков’ї»? Відчували атомний безпілотник «Посейдон» або згадується придонний апарат АС-31 «Лошарік»? Військова таємниця — її не розголошують. Точно також, як обставини загибелі підводного човна «Курськ», про яку Путін сказав: «Вона потонула». Навіть повний текст передсмертної записки капітана Колеснікова невідомий. Міноборони зберігає свої таємниці не гірше, ніж море.

Можна, звичайно, припускати різні версії, можна будувати припущення і загадки. Очевидним є лише той факт, що проводилися особливі секретні випробування нової зброї, або підводної техніки. Невипадково на борту потерпілого аварію підводного апарату перебувала така кількість офіцерів високого рангу, людей безсумнівно заслужених і володіють величезним досвідом дослідницької і практичної роботи. Значить «об’єкт» був дійсно особливо секретним і представляє велику важливість для флоту і обороноздатності країни в цілому. «Що знаходилися на борту підводники були унікальними військовими фахівцями — висококласними професіоналами, які проводили важливі дослідження по вивченню гідросфери Землі», — таку оцінку дав загиблим офіцерам міністр оборони. Але подробиць так і не розкрив, в тому числі по ходу проведених випробувань і задіяних у них технічних засобах.

Потрібно віддати належне Міноборони в нинішній ситуації, коли не стали «темнити» з сталася катастрофою, як мінімум з кількістю жертв і їх іменами. Серед 14 загиблих — 7 флотських офіцерів у званні капітани 1-го рангу, двоє — Герої Росії. Це еліта ВМФ, кращі люди, висококласні фахівці. Навряд чи їх імена раніше були відомі широкій публіці, вони не давали інтерв’ю, не миготіли на телеканалах і мали гриф особливої секретності з-за специфіки своєї служби. Зараз, після загибелі, їх можна назвати. Нехай і не називаючи їх рід службової діяльності.

Долонский Денис Володимирович, Герой Російської Федерації, капітан 1-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, орденом «За військові заслуги», орденом «За морські заслуги», медаллю «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня». Філін Микола Іванович, Герой Російської Федерації, капітан 1-го рангу. Кавалер трьох (!) орденами Мужності, ордена «За військові заслуги». Абанкин Володимир Леонідович, капітан 1-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, медалями «За заслуги перед Вітчизною ” 1-й і 2-го ступеня», медаллю Ушакова. Воскресенський Андрій Володимирович, капітан 1-го рангу. Кавалер трьох (!) орденами Мужності, ордена «За військові заслуги», медаль «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня». Іванов Костянтин Анатолійович, капітан 1-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, орденом «За військові заслуги», медалями «За заслуги перед Вітчизною ” 1-й і 2-го ступеня», медаллю Ушакова. Опарін Денис Олександрович, капітан 1-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, медаллю «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня», медаллю Ушакова. Сомов Костянтин Юрійович, капітан 1-го рангу, кавалер трьох (!) орденами Мужності, медалями «За заслуги перед Вітчизною ” 1-й і 2-го ступеня». Авдоніної Олександр Валерійович, капітан 2-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, орденом «За військові заслуги», медаллю Ушакова. Данильченко Сергій Петрович, капітан 2-го рангу. Нагороджений орденом Мужності, медаллю «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня». Соловйов Дмитро Олександрович, капітан 2-го рангу. Нагороджений медалями «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня», «За відвагу», Ушакова. Васильєв Олександр Сергійович, підполковник медичної служби. Нагороджений медалями «За заслуги перед Вітчизною ” 2-го ступеня» і Суворова. Кузьмін Віктор Сергійович, капітан 3-го рангу. Нагороджений медаллю Ушакова. Сухиничев Володимир Геннадійович, капітан 3-го рангу. Нагороджений медаллю «За відвагу». Дубков Михайло Ігорович, капітан-лейтенант. Нагороджений відомчими медалями Міноборони.

Цих людей не можна не згадати поіменно. Вони загинули на бойовому посту, віддавши життя служінню Батьківщині, як справжні герої. Варто звернути увагу і на послужний список їх попередніх нагороджень. Ордена Мужності, медалі «За відвагу» та інші просто так не даються, не кажучи вже про звання Героя Росії. Це не банальні відзнаки за вислугу років. Не без підстави можна стверджувати, що ці офіцери флоту внесли чималий внесок в обороноздатність країни. І в останні хвилини життя проявили справжню мужність і героїзм.

Неважливо, напевно, якою була їх остання місія. У будь-якому разі, не в іграшки вони вийшли в море грати, а виконували бойову задачу, навіть якщо вона проводилася в науково-дослідних цілях. Були героями глибин і померли як герої.

Брав участь у розслідуванні причин катастрофи з підводним човном міністр оборони Сергій Шойгу озвучив офіційну версію. Пожежа на борту глибоководного апарату. Ймовірно, що в неї треба вірити. І навіть не припускати, що трагедія сталася під час випробування нового секретного зброї.