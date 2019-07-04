Психологи знайшли причину інтересу людей до моржування

Російські вчені з’ясували, що інтерес до зимового плавання пов’язаний з поліпшенням психологічного стану у самих «моржів». Дослідження показало, що короткочасне холодовий вплив, незалежно від адаптованості до низькотемпературних умов, знижує показник тривожності.

Для багатьох моржування заняття стало захистом від самотності, способом пошуку друзів. Холодна вода через 30 хвилин після купання знижувала всі психологічні симптоми. Крім того, було відзначено, що тривалий вплив холоду стимулює пізнавальну активність.

Відомо, що висока ситуативна та особистісна тривожність активізує захисно-адаптаційні механізми. Як пояснюють психологи, впливаючи на тіло й переживаючи ще більш сильні емоції, моржі знижують тривожність. Тривалий загартовування призводить до того, що у моржів підвищуються пізнавальна активність і мотивація успіху.

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Вивчення взаємозв’язку імунної системи та психологічних захисно-адаптаційних механізмів фахівці проводили за участю людей, що займаються зимовим плаванням більше п’яти років. У дослідженні брали участь 65 осіб.

Як повідомляв «Навколо Світу. Україна», 77-річна росіянка пропливла під льодом Байкалу.

За матеріалами Naked-science

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