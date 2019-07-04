СТИЛІСТ ОЦІНЮЄ ОБРАЗИ ОЛЕНИ ЗЕЛЕНСЬКОЇ

До стилю дружини президента Олени Зеленської прикуто дуже багато уваги. Кожен її вихід та закордонний візит детально розбирають у пресі.

Ми звернулися до консультантки зі стилю, засновниці компанії імідж-консалтингу VOTUM Image Agency і освітнього проекту VIA Fashion School Уляни Пак, щоби почути професійну думку.

“Говорячи про нову першу леді країни, варто згадати, що за майже 30-річну історію нашої держави ми вже мали дружин президентів, котрі добре чи погано, але теж презентували Україну на міжнародних офіційних зустрічах. Давайте згадаємо дружин Віктора Януковича, Леоніда Кучми та інших. Їхній стиль можна охарактеризувати як традиційний для пострадянської країни”, – почала Уляна Пак.

“Звісно, на їхньому тлі Олена Зеленська виглядає як ковток чистого повітря – абсолютно новаторськи та демократично, в дусі часу та моди. Майже всі її образи побудовані на речах сучасних українських дизайнерів. В цьому вона продовжує шлях Марини Порошенко, котра на більшості офіційних прийомів та державних свят одягала саме речі українських дизайнерів”, – зауважує стилістка.

Оголошення попередніх результатів (перший тур виборів)



Яскраво-червоний костюм у чоловічому стилі. Такі костюми в дусі стилю tomboy виглядають наче “з чоловічого плеча”. Це дуже сучасний, молодий і трендовий стиль у моді. Саме в цьому стилі сьогодні працюють модні дизайнери з будинків моди Balenciaga, Off-White та інших.

На Олені костюм оверсайз значно компактніший та акуратніший, ніж пропонують дизайнери на подіумах, що відповідає її статусу та офіційності заходу. Але з позиції іміджу виглядає доволі сміливо, адже двобортний піджак прямого крою та широкі брюки не залишили місяця жіночності. Окрім того, для жінки її типажу – доволі драматичне та різке поєднання червоного з чорним.

Цей образ Олени був не надто вдалим – вважає стилістка

ФОТО ЕЛЬДАР САРАХМАН

От якби колір цього самого костюму змінити на винний, ефект був би той самий, але звучання – більш м’яким та елегантним. Можливо, цим кольором Олена хотіла підкреслити перемогу її чоловіка. Червоний мовою стилю може сприйматися як колір перемоги.

Читайте також – Дружина Зеленського ознайомилася з програмою підтримки дитячого здоров’я в Канаді

Є й інший нюанс даного виходу – на тлі яскравої дружини сам майбутній президент у кежуальному піджаку з накладними кишенями дещо загубився. Для президентського подружжя важливо тримати баланс офіційності аутфітів кожного з них й тонко відповідати один одному.

Занадто “переможний” лук Зеленської

У даному випадку, дивлячись на сцену, першою ми бачимо Олену, а тільки потім – Володимира. Вона виглядає яскраво та класно, але трішки “не грає” йому на користь, адже не вона переможець, а він.

Інавгурація

Один з найкращих образів першої леді – костюм з жакетом-кейп для інавгурації. У першу чергу, за рахунок самого кольору – нейтрального та водночас нарядного і ефектого відтінку слонової кістки. Цей комплект – ідеальний баланс сучасного елегантного крою та урочистої класики.

Варто відзначити ідеальну “посадку” жакету по фігурі першої леді. Стримане облягання дало невеликий акцент на талії. Автор цього костюму Артем Климчук знайшов нестандартне, але дуже вдале рішення – прикрасити річ вишивкою сріблястими нитками у національному стилі з мотивами Трипілля.

Загальний образ – у найкращих світових традиціях першої леді – нейтральний макіяж, стримана зачіска, дуже помірні сережки у жовтому металі українського бренду Guzema. Нейтральні туфлі-човники на підборах 8 см завершують образ.

Перший закордонний візит. Брюссель



Демократичний, стильний та сучасний образ, котрий складався з бежевого костюму від українського бренду SIX – подовжений піджак прямого крою та брюки-кюлоти у поєднанні з білими кедами Jil Sander.

Дуже трендовий підхід до вбрання – мікс класики та спорту. Образ достатньо зібраний та повсякденний. Вдало доповнює образ сумка від демократичного бренду Staut. Її жорстка та проста форма, нейтральний темний колір – ідеальне поєднання з цим образом.

Брюссель, госпіталь

Льодяний блакитний відтінок личить місіс Зеленській. Але м’які рукави та й сама блузка виглядала занадто жіночною та м’якою для подібного офіційного заходу, особливо на тлі військових мундирів. Приспущений крій плеча та занадто виражений напуск рукава створюють враження, що блузка завелика.

Загалом образ не виглядає продуманим і, тим паче, офіційним. Але найголовніший мінус – у діловому дрес-коді не допустимі прозорі тканини.

Читайте також – Дружина Зеленського відвідала “Артек”

Поїздка в Берлін

Цей образ не можна назвати дуже вдалим, хоча з точки зору іміджу та стилю очевидні помилки відсутні.

Олена та її стилісти йдуть шляхом перевіреної, але дещо застарілої класики – чорні брюки та світло-бежева блузка. Але брюки занадто широкі, вони створюють враження додаткового об’єму у стегнах – хоч у Олени струнка та жіночна фігура, та все одно цей зайвий об’єм не потрібний.

У блузки помітний дещо задовгий рукав, але головний її недолік – фактура. Занадто тоненька та пластична тканина знижує ступінь офіційності. Я б порадила офіційним особам на публічних заходах надати перевагу більш щільним тканинам, з більш цупкою текстурою. Вони добре тримають форму та образ виглядає більш зібраним.

Відсутність біжутерії та прикрас – це правильний прийом для першої леді. Адже чим менше додаткових деталей, тим менше точок інтересу в образі

Візит до Франції

Блакитний костюм на зустрічі у Парижі виглядає консервативно та стримано. Це костюм українського дизайнера Олени Реви. Костюм на запах – сучасний тренд. На Олені ми бачимо – її улюблений блакитний колір та ніжно-бежеві туфлі-човники Jimmy Choo. Образ без відвертих стилістичних помилок, окрім атласного топу у стилі спідньої білизни. Він без мережива, але в ньому занадто багато блиску як для офіційного прийому.

Традиційно перша леді своїм стилем може нести певний меседж світовій громадськості. І у цьому сенсі у кожної з них є щонайменше два шляхи. Перший – це йти перевіреним шляхом Жаклін Кеннеді. Це безмежна елегантність, стабільність, послідовність. Або йти шляхом Бріджит Макрон – це перша леді-виклик, для неї на першому місці мода та тенденції, а не доречність та протокол. ЇЇ головний меседж – це трендовість, сучасні дизайнери та власний модний стиль. Це відхід від класичних канонів протоколу, але вона своїм стилем “пише” новий, сучасний протокол та правила стилю офіційних прийомів.

Отже, для нашої першої леді головне – відповісти на запитання: яке послання вона несе у світ своїм стилем. Жіночність, традіційну класику, новаторство, модні тренди, стиль українських дизайнерів, класику з жіночністю, класику з сучасним архітектурним дизайном речей чи ще щось інше.

Як тільки Олена відповість собі на це запитання, їй буде легше та зрозуміліше вибирати образи для ділових, офіційних чи неофіційних зустрічей.

Джерело – Українська правда

Только интересное и важное попадает к нам в Telegram.. Подписывайтесь!